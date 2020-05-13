Эпидемия COVID-19: в Испании уже зарегистрировали более 27 тыс смертей

Общее число умерших в Испании от заболевания коронавирусом (COVID-19) составляет 27 104 человек.
Об этом сообщает El Pais со ссылкой на данные Министерства здравоохранения страны.
"Общее количество погибших в Испании (от коронавируса - ред.) Составляет 27 104 человек", - говорится в сообщении.
По данным министерства, за прошедшие сутки в стране погибли еще 184 человек. Это уже пятый день подряд, что в Испании смертельные случаи не превышают отметки в 200.
Всего в Испании уже зарегистрирован 228 691 случай с заболеванием COVID-19. Среди них 140 832 человек уже выздоровели и были выписаны из больницы.
Как сообщалось, по состоянию на утро 13 мая на COVID-19 заболели 4342453 человек, из них 292 893 человека умерли, 1602443 - выздоровели.