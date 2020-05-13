Скачать
Среда, 13.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Верховная Рада приняла банковский закон: что изменится
Верховная Рада приняла банковский закон: что изменится
В Киеве снизилось количество новых случаев Covid-19
В Киеве снизилось количество новых случаев Covid-19
Борец Грицай: Ролик Усика снимали российские политтехнологи
Борец Грицай: Ролик Усика снимали российские политтехнологи
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 14 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 14 мая

Поэтапное открытие границ в ЕС: Еврокомиссия представила рекомендации

Поэтапное открытие границ в ЕС: Еврокомиссия представила рекомендации
14:20 Сегодня Телеграф Украинская Правда Фото: unsplash.com

Новости мира:В Европейской комиссии представили пакет руководящих принципов и рекомендаций, чтобы помочь государствам-членам постепенно снять ограничения.

Европейская комиссия представила пакет руководящих принципов и рекомендаций, чтобы помочь государствам-членам постепенно снять ограничения на поездки и позволить туристическому бизнесу возобновить свою работу после нескольких месяцев блокирования.

Соответствующий документ размещен на сайте ЕК.

Один из главных разделов документа посвящен безопасному восстановлению свободы передвижения и отмене внутреннего пограничного контроля странами ЕС. 

Новые бизнес-возможности: в Южной Корее роботы будут патрулировать парки и доставлять пакеты

"Свободное передвижение и трансграничные поездки являются ключевыми для туризма. Поскольку государствам-членам удается сократить распространение вируса, общие ограничения на свободу передвижения должны быть заменены более целенаправленными мерами. Если общая отмена ограничений не оправдано ситуацией в области здравоохранения, Комиссия предлагает поэтапный и скоординированный подход, который начинается с отмены ограничений между районами или государствами-членами с достаточно схожими эпидемическими ситуациями", - говорится в сообщении.

Государства-члены при принятии решений об отмене ограничений должны действовать на основании следующих трех критериев:

  • эпидемиологический, в частности, с акцентом на области, где ситуация улучшается, на основе рекомендаций Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) и с использованием региональной карты, разработанной ECDC;
  • способность применять меры сдерживания на протяжении всего путешествия, в том числе на пограничных переходах, включая дополнительные меры и мероприятия, при которых физическое дистанцирование может быть осложнено;
  • экономические и социальные соображения, которые сначала определяют приоритетность трансграничного перемещения в ключевых областях деятельности, включая личные причины.

Авиасообщение с другими странами: Словения отменила запрет

Отдельно отмечается принцип недискриминации: когда государство-член решает позволить поездки на ее территорию или в конкретные регионы и районы на своей территории, она должна позволять поездки из всех районов, регионов или стран в ЕС с аналогичными эпидемическими условиями. 

Ограничения должны быть отменены без какой-либо дискриминации для всех граждан ЕС и всех жителей этого государства, независимо от их национальности, и должны применяться ко всем частям ЕС в схожей эпидемической ситуации.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, Карантин, Европейская комиссия, Ограничения.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В пяти областях Украины не выявлено ни одного нового случая COVID-19: карта
02 Неприятный запах изо рта: о каких болезнях можно говорить
03 Морозный циклон с Европы: в Украине существенно похолодает
04 В Украине за сутки подтвердили еще 402 случая заражения COVID-19
05 Что Ваши носки могут поведать о Вашем характере
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Карта коронавируса в Украине и мире 13 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта коронавируса в Украине и мире 13 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
В Украине заработали 640 продуктовых рынков
В Украине заработали 640 продуктовых рынков
Кличко просит разрешить работу метро с 25 мая
Кличко просит разрешить работу метро с 25 мая
Экс-участница группы &quot;Время и Стекло&quot; рассказала, что заставляет ее радоваться
Экс-участница группы "Время и Стекло" рассказала, что заставляет ее радоваться
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь