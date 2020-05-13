Эпидемия COVID-19: в Британии уже более 33 тыс умерших

Новости мира:В связи с распростанением коронавируса в Британии количество умерших перевалило за 33 000 человек.

В Великобритании скончались в течение последних суток 494 человека, которые имели положительный результат теста на COVID-19, в целом количество жертв пандемии в стране выросло до 33 186.

Об этом сообщает в Twitter Департамент здравоохранения и социального обеспечения Британии.

"По состоянию на 17:00 12 мая из тех, у кого подтвердили коронавирусную болезнь, 33 186 человек скончались", - говорится в сообщении.

На сегодня в Британии протестировано на коронавірусну болезнь 1 522 258 человек, из которых 229 705 подтвердился диагноз COVID-19.

Как сообщалось, по состоянию на 13 мая в мире зафиксировано 4 356 628 случаев коронавируса, в том числе 293 111 человек умерли и 1 610 725 выздоровели.