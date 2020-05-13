Борьба с COVID-19: ФБР предупреждает о попытках Китая похитить разработки

Новости мира:В США обнародовали предупреждение об угрозе хакерского вмешательства со стороны Китая для учреждений, которые разрабатывают вакцину против COVID-19.

Американское ФБР, а также Агентство кибербезопасности и защиты инфраструктуры (CISA) обнародовали предупреждение об угрозе хакерского вмешательства со стороны Китая для учреждений в США, которые разрабатывают вакцину и лекарства против COVID-19.

Об этом говорится в официальном сообщении на сайте ФБР, обнародованном в среду.

"Сферы здравоохранения, фармацевтики и научно-исследовательский сектор, которые работают над ответом на вызовы COVID-19, должны понимать, что они являются главными целями этой деятельности (со стороны Китая - ред.) и принять необходимые меры для защиты своих систем", - отмечается в предупреждении.

Как подчеркнули в правоохранительных структурах США, "усилия Китая, направленные против этих сфер, представляют значительную опасность для реакции нашей страны на COVID-19".

В этой связи, Федеральное бюро расследований обратилось ко всем структурам, имеющих подозрения на подобные проявления, сразу обращаться в местные офисы ФБР. Агентство CISA, со своей стороны, предложило помощь для защиты американских учреждений в их противостоянии пандемии.

Правоохранительные структуры пообещали уже в ближайшие дни раскрыть дополнительные технические детали касательно угрозы для учреждений США, работающих над разработкой вакцины и лекарства против COVID-19.