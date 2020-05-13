Коронакризис: Турция "влила" в экономику уже $34 миллиарда

Новости мира:В Турции на пакет экономических мер, в условиях мирового пандемии для поддержки экономики, уже ушло 240 млрд турецких лир.

На пакет экономических мер, введенных турецким правительством в условиях мирового пандемии коронавируса для поддержки экономики и бизнеса, уже ушло 240 млрд турецких лир (в эквиваленте 34,4 млрд долларов США).

Об этом заявил министр казначейства и финансов Турции Берат Альбайрак.

"Общая стоимость наших мероприятий по защите экономической стабильности достигла 240 млрд турецких лир. Эта сумма составляет около 5% ВВП", - сказал министр.

Он выразил уверенность, что Турция успешно преодолеет кризис, в частности, исходя из того, что ее показатели во многом лучше, чем в других странах мира.

"Если по примеру других стран учесть общий экономический эффект от господдержки, то эта цифра достигает 525 млрд турецких лир (75 млрд долларов США), или 11% ВВП", - сказал министр.

Как сообщалось, 18 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о формировании пакета поддержки экономики объемом 100 млрд лир. В частности, речь шла об отсрочке выплат по займам и уменьшении налоговой нагрузки в отдельных секторах. 16 апреля парламент Турции принял закон об уменьшении последствий воздействия пандемии на экономическую и социальную жизнь страны.