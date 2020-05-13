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Ослабление карантина: в Литве отменят обязательное ношение масок

Ослабление карантина: в Литве отменят обязательное ношение масок
23:33 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Литва продолжает ослаблять карантин, в стране откроются клубы, бары и детсады.

Правительство Литвы вводит новый этап ослабления условий карантина в стране с 14 мая.

Об этом сообщает Delfi.

Так, с завтрашнего дня в Литве изменится порядок ношения масок, а также вводятся более свободные правила общения между людьми.

Речь идет, в частности, об отказе от обязательного ношения масок. Они будут обязательными в помещении и в некоторых общественных местах, в других случаях - маска только рекомендуется.

Также с завтрашнего дня можно собираться в группы до 5 человек (раньше можно было по 2). В то же время, как и раньше, надо соблюдать дистанцию в 2 м и контактировать не дольше 15 минут.

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Кроме этого, литовское правительство ввело ряд других послаблений.

В частности, с 15 мая расширят круг иностранцев, которые могут приезжать в Литву. Речь идет о жителях Польши, Латвии и Эстонии.

С 18 мая ресторанам и кафе будет разрешено принимать посетителей не только на улице, но и в помещении, также откроются клубы, бары и другие места развлечений, казино и игровые салоны, но с ограничением работы с 8 до 22 часов.

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В тот же день откроются детские сады и подготовительные классы.

Как сообщалось ранее, правительство Литвы приняло решение продлить режим чрезвычайного положения в стране, но значительно смягчило карантинные ограничения.

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Литва, Карантин, Коронавирус, Covid-19.
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