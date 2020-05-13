Пандемия коронавируса: Швеция зафиксировала наибольшее за три недели количество смертей

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Швеции количество смертей за сутки превысило 140 человек.

В Швеции зафиксировано рекордное количество летальных случаев в течение суток -147, это наибольшее количество в течение трех недель.

Об этом информирует Daily Mail.

"В Швеции зафиксировали наибольшее количество смертей вследствие пандемии коронавирусной болезни в течение трех недель, в течение суток зарегистрировали 147 летальных случаев", - говорится в сообщении.

Смертность от коронавирусной болезни в Швеции колебалась в течение последней недели, резко снизившись перед значительным всплеском новых смертей сегодня. 10 мая в стране было зарегистрировано лишь 5 новых летальных случаев и 348 новых случаев заболевания, вскоре показатели смертности и заболеваемости, снова начали расти.

Правительство страны планирует дополнительно нанять сотрудников для центров ухода за пожилыми людьми, которые больше всего страдают от воздействия вируса.

Как сообщалось, по состоянию на 13 мая в мире зафиксировано 4 356 628 случаев коронавируса, в том числе 293 111 человек умерли и 1 610 725 - выздоровели.