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Еврокомиссар об открытии границ ЕС: Пока нет рекомендаций по внешним границам

Еврокомиссар об открытии границ ЕС: Пока нет рекомендаций по внешним границам
00:16 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Рекомендации Еврокомиссии относительно смягчения ограничений не касаются внешних границ ЕС.

Обнародованное 13 мая предложение Еврокомиссии о возобновлении трансграничного движения после смягчения карантинных мероприятий на этом этапе не касаются внешних границ ЕС, поскольку этот вопрос должен решаться после возобновления движения в европейских странах и в пределах Шенгенской зоны.

Об этом во время виртуальной пресс-конференции в Брюсселе заявила еврокомиссар по внутренним делам Йлва Йоханссон.

"Пока нет рекомендаций по внешним границам. Мы должны двигаться шаг за шагом, когда страны-члены начнут открывать движение сначала внутри, после этого открывать границы в пределах Шенгенской зоны, дальше должны продвигаться к вопросу, как открывать внешние границы. Но мы еще не достигли этого момента", - сказала еврокомиссар.

Она ответила на вопросы от прессы о реакции Еврокомиссии на намерение Франции, Австрии, Германии и Швейцарии полностью возобновить движение через собственные границы в нормальном режиме с 15 июня. "Я думаю, что это хороший шаг, ... есть много стран-членов, которые не вводили контроль на внутренних границах. Некоторые страны-члены сейчас предпринимают шаги для возвращения к нормальной жизни, что мы уже видели в Балтийских странах", - добавила Йоханссон.

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Как уже сообщалось ранее, 8 мая Еврокомиссия призвала членов Шенгенской зоны и ассоциированные с Шенгенской зоной страны продлить временное ограничение для несущественных путешествий в ЕС на следующие 30 дней, до 15 июня 2020 года.

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ЕС, Еврокомиссия, Коронавирус, Covid-19.
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