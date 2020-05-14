Новый синдром, связанный с коронавирусом: в США растет количество заболевших детей

Новости мира:Связанный с коронавирусом синдром поразил более 120 детей в США.

В американском штате Нью-Йорк растет количество детей с редким воспалительным синдромом, который связывают с осложнениями вследствие заражения коронавирусом.

Уже выявлено более сотни таких случаев, сообщает The New York Times.

"Чиновники сферы здравоохранения штата Нью-Йорк изучают 102 случая редкого и опасного воспалительного синдрома, который поражает детей и, очевидно, связан с коронавирусом", - цитирует издание губернатора штата Эндрю Куомо.

По его словам, в 71% случаев детям были необходимы реанимационные меры. Сейчас около половины маленьких пациентов остаются в больницах.

Куомо также отметил, что у 60% детей с этим синдромом оказались положительные тесты на коронавирус, у остальных 40% были выявлены антитела.

Кроме того, в соседнем с Нью-Йорком штате Нью-Джерси подтверждено 18 случаев подобного синдрома, в Коннектикуте - шесть.

Как сообщалось ранее, в последние недели в штате Нью-Йорк обнаружен неизвестный ранее воспалительный синдром, который поражает детей - от младенцев до подростков.