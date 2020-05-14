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Эпидемия в Испании: от коронавируса вылечились более 2,5 тысячи человек

Эпидемия в Испании: от коронавируса вылечились более 2,5 тысячи человек
14:07 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:В Испании за сутки от коронавирусной болезни вылечились более 2,5 тысячи человек, умерли 217.

В Испании за сутки от коронавирусной болезни вылечились более 2,5 тысячи человек.

Как сообщает Министерство здравоохранения страны, с начала пандемии после COVID-19 выздоровели 143 тысячи 374 человека, из них за последние сутки 2 тысячи 551.

В то же время количество летальных случаев возросло до 27 тысяч 321, в том числе 217 - за последние сутки. Вчера, 13 мая, сообщалось о смерти 184 человек.

Всего на сегодня в стране с помощью ПЦР-тестов подтверждено инфицирование коронавирусом 229 тысяч 540 человек, в том числе 506 - за последние сутки.

На сегодняшний день госпитализированы 124 тысячи 225 человек, из них 330 - за последние сутки. В отделениях интенсивной терапии находятся 11 тысяч 464 человек, что на 29 больше, чем вчера.

Эпидемия COVID-19: в Испании уже зарегистрировали более 27 тыс смертей

Испания сегодня занимает четвертое место в мире после Соединенных Штатов Америки, Российской Федерации и Великобритании по количеству зарегистрированных лиц, инфицированных коронавирусом, и четвертое по количеству умерших - после США, Великобритании и Италии.

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Все по теме:

Испания, Коронавирус, Covid-19, ПЦР-тесты.
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