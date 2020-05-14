Ослабления карантина: Исландия планирует открыться для туристов с 15 июня

Новости мира:В связи с положительной тенденцией в Исландии планируют разрешить въезд для иностранцев с 15 июня.

Правительство Исландии объявило, что планирует открыть страну для путешественников с 15 июня.

Об этом сообщает Iceland Monitor.

"Исландское правительство анонсировало на пресс-конференции, что не позднее 15 июня туристам и исландцам, которые въезжают в страну, предложат на выбор три варианта: пройти 14-дневный карантин, сдать тест на коронавирус в аэропорту или предоставить утвержденный исландскими органами здравоохранения документ с результатами проверки на коронавирус", – говорится в сообщении.

В случае прохождения теста в аэропорту турист сможет поселиться в гостинице, куда ему поступят результаты.

В то же время пока непонятно, кто будет оплачивать процесс проверки – Исландия или сами туристы.

Кроме того, каждого, кто приедет в страну, обяжут загрузить мобильное приложение, которое позволить отследить местонахождение гостя.

Премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир добавила, что страна откроется для туризма только если ситуация с ослаблением коронавирусных ограничений будет развиваться по плану.

Она отметила, что такой широкомасштабный скрининг людей, приезжающих в страну, даст возможность изучить новый коронавирус и его распространение далее.

По данным Worldometer, в Исландии по состоянию на 14 мая зафиксировано 1 802 случая COVID-19, из которых - 10 летальных. Еще 1 780 выздоровели от болезни.