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Ослабления карантина: Исландия планирует открыться для туристов с 15 июня

Ослабления карантина: Исландия планирует открыться для туристов с 15 июня
16:07 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости мира:В связи с положительной тенденцией в Исландии планируют разрешить въезд для иностранцев с 15 июня.

Правительство Исландии объявило, что планирует открыть страну для путешественников с 15 июня.

Об этом сообщает Iceland Monitor.

"Исландское правительство анонсировало на пресс-конференции, что не позднее 15 июня туристам и исландцам, которые въезжают в страну, предложат на выбор три варианта: пройти 14-дневный карантин, сдать тест на коронавирус в аэропорту или предоставить утвержденный исландскими органами здравоохранения документ с результатами проверки на коронавирус", – говорится в сообщении.

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В случае прохождения теста в аэропорту турист сможет поселиться в гостинице, куда ему поступят результаты.

В то же время пока непонятно, кто будет оплачивать процесс проверки – Исландия или сами туристы.

Кроме того, каждого, кто приедет в страну, обяжут загрузить мобильное приложение, которое позволить отследить местонахождение гостя. 

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Премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир добавила, что страна откроется для туризма только если ситуация с ослаблением коронавирусных ограничений будет развиваться по плану.

Она отметила, что такой широкомасштабный скрининг людей, приезжающих в страну, даст возможность изучить новый коронавирус и его распространение далее.

По данным Worldometer, в Исландии по состоянию на 14 мая зафиксировано 1 802 случая COVID-19, из которых - 10 летальных. Еще 1 780 выздоровели от болезни.

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Туризм, Исландия, Карантин, Коронавирус.
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