Ослабления карантина: Исландия планирует открыться для туристов с 15 июня

Правительство Исландии объявило, что планирует открыть страну для путешественников с 15 июня.
Об этом сообщает Iceland Monitor.
"Исландское правительство анонсировало на пресс-конференции, что не позднее 15 июня туристам и исландцам, которые въезжают в страну, предложат на выбор три варианта: пройти 14-дневный карантин, сдать тест на коронавирус в аэропорту или предоставить утвержденный исландскими органами здравоохранения документ с результатами проверки на коронавирус", – говорится в сообщении.
В случае прохождения теста в аэропорту турист сможет поселиться в гостинице, куда ему поступят результаты.
В то же время пока непонятно, кто будет оплачивать процесс проверки – Исландия или сами туристы.
Кроме того, каждого, кто приедет в страну, обяжут загрузить мобильное приложение, которое позволить отследить местонахождение гостя.
Премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир добавила, что страна откроется для туризма только если ситуация с ослаблением коронавирусных ограничений будет развиваться по плану.
Она отметила, что такой широкомасштабный скрининг людей, приезжающих в страну, даст возможность изучить новый коронавирус и его распространение далее.
По данным Worldometer, в Исландии по состоянию на 14 мая зафиксировано 1 802 случая COVID-19, из которых - 10 летальных. Еще 1 780 выздоровели от болезни.