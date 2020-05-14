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Собственное производство: Литва отправила в Украину средства защиты

Собственное производство: Литва отправила в Украину средства защиты
22:19 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Украину из Литвы отправили партию из средств защиты от коронавируса.

Из Литвы в страны Восточного партнерства, Армению, Молдавию и Грузию, при помощи военной авиации сегодня отправят произведенные в Литве средства защиты. Днем ранее подобный груз отправился в Украину наземным транспортом.

Об этом сообщает МИД Литвы.

"14 мая из Литвы в Армению, Молдову и Сакартвело (Грузию) отбывают изготовленные в Литве защитные средства, необходимые для борьбы с COVID-19. 13 мая гуманитарный груз был также отправлен в Украину", - говорится в сообщении.

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Уточняется, что эта гумпомощь предназначена для стран Восточного партнерства в качестве реакции на просьбы этих государств о помощи в борьбе с COVID-19. Решение об этом было принято Правительством ЛР 22 апреля.

Для данной акции в Литве у ЗАО "Baltic digital printing" и ЗАО "Medienos era" было приобретено 52,6 тысячи щитков для лица на сумму свыше 100 тысяч евро.

Гуманитарный груз в Армению, Молдову и Грузию согласились отвезти военно-воздушные силы Литвы, осуществляющие плановый полет в вышеупомянутые страны. В Украину защитные средства доставляются наземным транспортом.

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Украина, Литва, Защита, Коронавирус.
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