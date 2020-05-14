Скачать
Четверг, 14.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Пандемия: в мире уже более 300 тыс человек погибли от COVID-19
Пандемия: в мире уже более 300 тыс человек погибли от COVID-19
В Киеве завтра заработают еще 33 продовольственные рынки
В Киеве завтра заработают еще 33 продовольственные рынки
Ломаченко - лучший боксер-аматор в истории, Усик - в топ-20
Ломаченко - лучший боксер-аматор в истории, Усик - в топ-20
В память о Фредди Меркьюри: группа Queen запустит благотворительный онлайн-концерт
Queen откроет онлайн-доступ к концерту памяти Фредди Меркьюри (Видео)

Украина в ОБСЕ призвала РФ пустить международные организации на Донбасс и в Крым

Украина в ОБСЕ призвала РФ пустить международные организации на Донбасс и в Крым
21:27 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости Украины:Власти Украины обеспокоены прикрывательством Россией ситуации по распространению COVID-19 на оккупированных территориях в Крыму и на Донбассе.

Украина обеспокоена прикрывательством Россией ситуации по распространению коронавируса на оккупированных территориях в Крыму и на Донбассе и призывает Москву допустить туда международные организации и гуманитарные миссии для оказания помощи населению.

Об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время онлайн-заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 14 мая.

"Мы продолжаем быть обеспокоены ситуацией на оккупированных частях Донбасса и в Крыму, связанной с распространением коронавируса", - подчеркнул глава миссии Украины при ОБСЕ, обращаясь к национальным делегациям стран-участниц.

Кулеба: Украина заранее знала о визите замглавы администрации президента РФ в Берлин

Он напомнил, что на прошлом заседании Форума ОБСЕ по безопасности сотрудничества украинская делегация уже заявляла о том, что Россия скрывает данные о распространении коронавируса на временно оккупированных территориях, пренебрегая жизнью и здоровьем местного населения и незаконно удерживаемых граждан Украины.

"Российская оккупационная власть ограничивает доступ международных организаций и гуманитарных миссий, в частности СММ и МККК, к этим территориям. Таким образом, она лишает население критической помощи и не позволяет украинскому правительству и международному сообществу проверить информацию, предоставленную правозащитными организациями по недостаточному общему медицинскому обеспечению и низкому уровню охвата населения диагностикой коронавируса на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса", - заявил Цымбалюк.

Он подчеркнул, что Украина призывает российскую сторону "снять все ограничения на доступ международных органов к этим территориям". 

Возобновляемая энергетика: Шмыгаль обсудил дальнейшее сотрудничество с производителям

Как известно, международные организации и другие независимые источники не имеют возможности проверить ситуацию с распространением коронавирусного заболевания оккупированных территориях в Крыму и на Донбассе, поскольку российская оккупационная власть запретила им туда доступ, не пуская через линию столкновения на Донбассе сейчас даже СММ ОБСЕ.

При этом в самой России количество случаев заболевания COVID-19 превысило 250 тысяч - самое большое в мире после США и Испании.

Ранее командующий Объединенных сил Владимир Кравченко заявлял, что во время ротации российско-оккупационных войск наблюдается и существенное увеличение заболеваемости временно оккупированных территориях Донбасса.

МИД Украины: необходима реакция международного сообщества на атаки РФ на Донбассе

При этом, оккупационная администрация прогнозируемо пытается скрыть реальное состояние эпидемической ситуации, а подавляющее большинство случаев заболеваний, имеющих сходные с коронавирусом симптомы, квалифицируются как пневмония или острая респираторно-вирусная инфекция.

По его словам, непосредственно в сфере здравоохранения ситуация на ОРДЛО характеризуется тем, что в больницах инфекционные отделения переполнены больными гриппом и пневмонией, фактически отсутствуют запасы медицинских масок, перчаток и противовирусных препаратов, не хватает профильных медицинских работников и необходимого оборудования.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Россия, Крым, ОБСЕ, РФ, Донбасс.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Возраст к лицу, но не всем: знаменитые модели тогда и сейчас (Фото)
02 Добавьте эти продукты в рацион и суставы скажут Вам спасибо (Фото)
03 Продукты, которые выгоднее делать своими руками
04 Циклон с атмосферными фронтам: часть Украины накроют дожди
05 Пошел налево: очевидные признаки мужской измены
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Карта коронавируса в Украине и мире 14 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире
Глава Нацбанка рассказал, куда пойдут деньги от МВФ
Глава Нацбанка рассказал, куда пойдут деньги от МВФ
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 14 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 14 мая
Джеймс МакЭвой на карантине снялся в пародии на &quot;Звездный путь&quot; (Фото, Видео)
Джеймс МакЭвой на карантине снялся в пародии на "Звездный путь" (Фото, Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь