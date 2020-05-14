Украина в ОБСЕ призвала РФ пустить международные организации на Донбасс и в Крым

Новости Украины:Власти Украины обеспокоены прикрывательством Россией ситуации по распространению COVID-19 на оккупированных территориях в Крыму и на Донбассе.

Украина обеспокоена прикрывательством Россией ситуации по распространению коронавируса на оккупированных территориях в Крыму и на Донбассе и призывает Москву допустить туда международные организации и гуманитарные миссии для оказания помощи населению.

Об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время онлайн-заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 14 мая.

"Мы продолжаем быть обеспокоены ситуацией на оккупированных частях Донбасса и в Крыму, связанной с распространением коронавируса", - подчеркнул глава миссии Украины при ОБСЕ, обращаясь к национальным делегациям стран-участниц.

Он напомнил, что на прошлом заседании Форума ОБСЕ по безопасности сотрудничества украинская делегация уже заявляла о том, что Россия скрывает данные о распространении коронавируса на временно оккупированных территориях, пренебрегая жизнью и здоровьем местного населения и незаконно удерживаемых граждан Украины.

"Российская оккупационная власть ограничивает доступ международных организаций и гуманитарных миссий, в частности СММ и МККК, к этим территориям. Таким образом, она лишает население критической помощи и не позволяет украинскому правительству и международному сообществу проверить информацию, предоставленную правозащитными организациями по недостаточному общему медицинскому обеспечению и низкому уровню охвата населения диагностикой коронавируса на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса", - заявил Цымбалюк.

Он подчеркнул, что Украина призывает российскую сторону "снять все ограничения на доступ международных органов к этим территориям".

Как известно, международные организации и другие независимые источники не имеют возможности проверить ситуацию с распространением коронавирусного заболевания оккупированных территориях в Крыму и на Донбассе, поскольку российская оккупационная власть запретила им туда доступ, не пуская через линию столкновения на Донбассе сейчас даже СММ ОБСЕ.

При этом в самой России количество случаев заболевания COVID-19 превысило 250 тысяч - самое большое в мире после США и Испании.

Ранее командующий Объединенных сил Владимир Кравченко заявлял, что во время ротации российско-оккупационных войск наблюдается и существенное увеличение заболеваемости временно оккупированных территориях Донбасса.

При этом, оккупационная администрация прогнозируемо пытается скрыть реальное состояние эпидемической ситуации, а подавляющее большинство случаев заболеваний, имеющих сходные с коронавирусом симптомы, квалифицируются как пневмония или острая респираторно-вирусная инфекция.

По его словам, непосредственно в сфере здравоохранения ситуация на ОРДЛО характеризуется тем, что в больницах инфекционные отделения переполнены больными гриппом и пневмонией, фактически отсутствуют запасы медицинских масок, перчаток и противовирусных препаратов, не хватает профильных медицинских работников и необходимого оборудования.