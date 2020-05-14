Возобновляемая энергетика: Шмыгаль обсудил дальнейшее сотрудничество с производителям

Новости Украины:Денис Шмыгаль обсудили проект Меморандума о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере возобновляемой энергетики в Украине.

Премьер-министр Денис Шмыгаль и временно исполняющая обязанности Министра энергетики и защиты окружающей среды Ольги Буславец с представителями компаний, работающих в сфере возобновляемой энергетики, обсудили проект Меморандума о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере возобновляемой энергетики в Украине.

Об этом сообщает со ссылкой на Правительственный портал.

Так отмечается, что это уже вторая встреча. В процессе обсуждения удалось максимально сблизить позиции правительства, Министерства энергетики и защиты окружающей среды и производителей ВИЭ.

Также Шмыгаль заметил, что чистая энергия в Украине должна расти, развиваться и постепенно переходить к рыночным условиям. Но сегодня, в период кризиса в энергетической сфере, страна не может себе позволить иметь самую дорогую зеленую энергию в Европе.

"Вопрос в цене. Мы не можем в стране, где такой уровень бедности, иметь самую дорогую в Европе зеленую энергию. Мы все в одной лодке. Не может быть такого, что страна теряет, бюджет теряет, а мы платим повышенную цену за зеленую энергетику. Мы не хотим ограничивать инвестиции, мы хотим понимать стоимость этой энергии. Это ответственно перед страной", - отметил Шмыгаль.

По результатам встречи стороны договорились о доработке Меморандума Министерством энергетики и защиты окружающей среды в кратчайшие сроки.

"Уже в понедельник, 18 мая, планируется провести итоговую встречу и обсуждение финальной версии документа", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в правительстве уже подготовлен финальный меморандум с инвесторами о возобновляемой энергетике.