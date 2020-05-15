Число случаев коронавируса в странах Балтии перевалило за 4,2 тысячи

Новости мира:В странах Балтии коронавирусной инфекцией заразились 4231 человека.

В балтийских странах число зарегистрированных случаев коронавируса выросло до 4231 человека. При этом, наибольшее в регионе количество инфицированных - в Эстонии.

Об этом сообщает Департамент здоровья страны.

Согласно его данным, к среде COVID-19 зафиксирован у 1758 человек. За последние сутки было 7 новых случаев заражения. В стационарном лечении нуждаются 44 пациента, 5 из которых находятся на контролируемом дыхании. Из больниц домой отправлены 284 пациента. 909 человек, ранее инфицированных коронавирусом, признаны здоровыми.

В Литве, по информации Минздрава, за среду установлены 6 новых случаев COVID-19, всего выявлено 1511 инфицированных. Выздоровели 934 человека.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний Латвии (SPKC), за вторник было обнаружено 11 новых случаев коронавируса, общее число инфицированных - 962. Количество госпитализированных пациентов - 27, из них 2 - с тяжелым течением заболевания. Выписаны из больниц 118 пациентов. Всего выздоровели – 627 человек.

Как сообщалось, власти Латвии, Литвы и Эстонии договорились с завтрашнего дня, 15 мая, открыть внутренние границы.