Словения собирается официально объявить об окончании эпидемии COVID-19

Новости мира:Правительство Словении официально объявило об окончании эпидемии коронавируса.

Премьер-министр Словении Янез Янша объявит о преодоления пандемии коронавируса COVID-19 в конце мая.

Об этом он сказал в парламенте, сообщает Total Slovenia News.

"Словения взяла под контроль эпидемию. Сегодня у нее лучшая эпидемиологическая ситуация в Европе", - отметил он, добавив, что формально эпидемия может быть объявлена преодоленной в тот момент, который «вероятно, придется на дату окончания срока действия первых двух антикоронавирусных пакетов», то есть в конце мая.

Как пишет STA, ключевые меры по сдерживанию останутся в силе, но одно главное ограничение было снято: граждане ЕС смогут пересекать границу, хотя и с некоторыми оговорками.

По данным Worldmeter, в Словении зафиксировано 1 464 случая COVID-19, из них – 103 летальные, еще 267 человек выздоровели.

С 25 апреля в стране регистрируют менее 15 больных ежедневно.