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Пятница, 15.05.2020
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Эпидемия COVID-19 в Германии: за сутки умерли более 100 человек

Эпидемия COVID-19 в Германии: за сутки умерли более 100 человек
10:29 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:В Германии от коронавируса умерли 7 тыс. 824 человека, в том числе за последние 24 часа - 101.

В Германии за сутки от COVID-19 умерли более 100 человек. Об этом сообщает немецкий федеральный институт инфекционных заболеваний Роберта Коха.

Всего от COVID-19 в ФРГ умерли 7 тыс. 824 человека, в том числе за последние 24 часа - 101. Вчера, 14 мая, сообщалось о смерти 89 человек.

За сутки инфицирование коронавирусом подтверждено у 913 человек.

Сейчас общее количество инфицированных увеличилось до 173 тыс. 152 человек.

Также за последние 24 часа выздоровели 1 тыс. 400 человек. Всего в ФРГ от COVID-19 выздоровели 151 тыс. 700 человек.

Больше всего инфицированных и умерших зарегистрировано в земле Бавария - 45 тыс. 143 инфицированных и 2 тыс. 260 умерших, в земле Северный Рейн-Вестфалия - соответственно 35 тыс. 967 и 1 тыс. 493, в земле Баден-Вюртемберг - 33 тыс. 851 и 1 тыс. 628, а также в Нижней Саксонии - 11 тыс. 087 и 534.

Напомним, по состоянию на утро 15 мая коронавирус COVID-19 диагностировали у 4 526 905 человек, из них – 303 405 человека умерли, 1 704 268 человек выздоровели. Отмечается, что 45 560 человек или 2% больных находятся в серьезном или критическом состоянии.

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Все по теме:

Германия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Covid-19, Коронавирус в мире, Вирус SARS-CoV-2.
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