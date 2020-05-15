Скачать
Пятница, 15.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Количество заболевших коронавирусом в Украине превысило 17 000
Количество заболевших коронавирусом в Украине превысило 17 000
Степанов анонсировал повышение зарплат медикам
Степанов анонсировал повышение зарплат медикам
Все украинские клубы будут проводить матчи на своих стадионах
Все украинские клубы будут проводить матчи на своих стадионах
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 16 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 16 мая

Еврокомиссия: Безвизу Украины с ЕС ничего не угрожает

Еврокомиссия: Безвизу Украины с ЕС ничего не угрожает
11:46 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости мира:В Еврокомиссии заявили, что безвизу Украины с ЕС не угрожает ни коронавирус, ни другие причины.

Европейский Союз не намерен пересматривать условия безвизового режима с Украиной ни в связи с коронавирусным кризисом, ни по каким-то другим причинам.

Об этом заявила заместитель председателя гендиректората Еврокомиссии по политике соседства и расширения Катарина Матернова в интервью "Европейской правде".

"Я ни разу не слышала в Брюсселе даже дискуссий об этом. Безвизовый режим с эпидемией не связан. В конце концов, даже если рассуждать логически - как восстановление визового режима помогло бы в противодействии эпидемии?" - сказала Матернова.

Она также подчеркнула, что ей не известно также об угрозе визовой либерализации для Украины по каким-то другим причинам.

"Еврокомиссия осуществляет ежегодный пересмотр соблюдения условий визовой либерализации, и мы можем обращать внимание (государств, граждане которых путешествуют без виз. - ред.) на некоторые индикаторы, но в отношении Украины не было даже оснований для такой дискуссии. И, повторюсь, нет никакой связи между визовой либерализации и текущим кризисом ", - добавила она.

Еврокомиссия предложила новые правила для авиапутешествий

Матернова также не стала прогнозировать, когда украинцы снова смогут ездить в ЕС, ведь даже внутри Шенгенской зоны нет ясности по поводу открытия границ.

"Мы еще не на том уровне, когда можно говорить об открытии границ. Мы создали "зеленые линии" для товаров, но для пассажирского движения остаются очень многочисленные ограничения даже внутри ЕС", - сказала она.

Ранее СМИ сообщали, что страны-члены Евросоюза пока не пришли к согласию относительно стремления стран "Восточного партнерства" к вступлению и обеспокоены последствиями уже осуществленной визовой либерализации.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, Пандемия, Безвиз, Безвиз с ЕС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Официально подтвержден диагноз российской актрисы Анастасии Заворотнюк
02 Не переборщите: известно, кому противопоказано есть много огурцов
03 Страдают почки и печень: чем так опасен частый прием обезболивающих?
04 В гей-клуб с Фредди Меркьюри: всплыли новые факты о жизни принцессы Дианы
05 Шмыгаль: Украина не может себе позволить иметь самую дорогую "зеленую" энергию в Европе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В МОН рассказали, когда будет известна дата открытия детсадов
Работа детсадов: Кабмин примет решение о дате 20 мая
Еврокомиссия: Безвизу Украины с ЕС ничего не угрожает
Еврокомиссия: Безвизу Украины с ЕС ничего не угрожает
В мире выявили уже более 4,5 миллиона больных COVID-19
В мире выявили уже более 4,5 миллиона больных COVID-19
Ушла из жизни правнучка последнего императора Австрии Карла І
Ушла из жизни правнучка последнего императора Австрии Карла І
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь