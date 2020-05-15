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В ФРГ отказали в освобождении Nord Stream 2 от норм газовой директивы ЕС

В ФРГ отказали в освобождении Nord Stream 2 от норм газовой директивы ЕС
12:12 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира:Федеральное сетевое агентство Германии отклонило заявку компании-оператора газопровода "Северный поток-2" на освобождение от регулирования ЕС.

Федеральное сетевое агентство ФРГ отказало в освобождении "Северного потока - 2" от правил газовой директивы ЕС, говорится в заявлении регулятора, распространенном в пятницу.

Агентство сообщает, что "заявка Nord Stream 2 AG на освобождение от регулирования части "Северного потока 2" была отклонена".

Посол Украины в Германии Андрей Мельник так прокомментировал это решение: "Большая победа в Берлине: только что немецкий независимый регулятор Bundesnetzagentur принял окончательное решение об отказе предоставить проекту "Северный поток-2" исключение из законодательства ЕС! Даже если теперь судьбу Nord Stream2 будет решать немецкая Фемида, Украина благодарна Германии за солидарность!" - написал он в Twitter в пятницу.

Акционерное общество Nord Stream 2 направило заявку в Федеральное сетевое агентство ФРГ об освобождении от норм газовой директивы в начале 2020 года. Теоретически возможность освобождения от регулирования предусматривается законодательством ФРГ, но распространяется только на газопроводы, которые были достроены до мая 2019 года. Газопровод Nord Stream 2 достроен не был. В заявке акционерного общества приводился тот аргумент, что понятие "достроен" или "окончен" не нужно трактовать узко, но регулятору этого показалось недостаточно.

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Специалисты считают, что теперь собственник Nord Stream 2 подаст апелляцию в высший земельный суд Дюссельдорфа.

4 апреля прошлого года Европарламент принял обновленную директиву (закон Евросоюза), распространяющую правила газового рынка ЕС на трубопроводы, проложенные из стран, не входящих в союз, в том числе Nord Stream 2 ("Северный поток 2"). Среди главных положений директивы - разделение компаний, поставляющих газ и компаний, его транспортирующих. Это означает, что компания-оператор "Северного потока 2" должна быть независимой от "Газпрома", а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков. Исключения возможны, но только с одобрения Еврокомиссии.

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ЕС, ФРГ, Северный поток-2, Nord Stream-2.
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