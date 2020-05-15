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Работа в Италии: власти решили массово легализовать трудовых мигрантов

Работа в Италии: власти решили массово легализовать трудовых мигрантов
14:21 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Легализация коснется от трехсот до пятисот тысяч трудовых мигрантов.

Италия легализует трудовых мигрантов. Иностранные граждане, которые работают в сельскохозяйственном и домашнем секторах смогут получить временное разрешение на проживание.

Об этом сообщает ТСН.uа.

"Страна будет давать разрешение на проживание до полугода иностранным работникам сельскохозяйственного и домашнего секторов. То есть, сборщикам урожая, сиделкам, уборщицам и няням. Такое решение местное правительство приняло из-за последствий пандемии коронавируса, потому что в Италии существенно не хватает рабочих рук", - говорится в сообщении.

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Согласно нововведениям, чтобы получить разрешение на шестимесячную легализацию в Италии, трудовые мигранты из сельскохозяйственных и домашних секторов должны подать документы в местные правоохранительные органы. Им надо будет доказать, что находились в стране до 8 марта, а также не покидали территории в период карантина. С разрешением на проживание такие работники получат право жить и работать в Италии легально, имея доступ к государственным услугам, включая здравоохранение.

"По разным данным такую временную легализацию в Италии могут получить от трехсот до пятисот тысяч трудовых мигрантов", - подчеркивает издание.

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Мигранты, Италия, Работа.
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