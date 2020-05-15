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Смягчение ограничений: в Чехии с 25 мая открывают рестораны, бары и бассейны

Смягчение ограничений: в Чехии с 25 мая открывают рестораны, бары и бассейны
18:41 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Власти Чехии заявили о смягчении ограничений для заведений общественного питания и занятий спортом.

Правительство Чехии объявило об очередном этапе смягчения карантинных мер, введенных для борьбы с коронавирусом, с 25 мая разрешат работать ресторанам, барам и бассейнам.

Об этом сообщает портал Novinky со ссылкой на Министерство здравоохранения страны

"Бары, кафе, пабы и рестораны, которые находятся внутри зданий, будут открыты с 25 мая, однако они должны закрываться до 23 часов. Посетители должны носить маски, кроме времени, когда они едят или пьют. Персонал также должен быть в масках", - говорится в сообщении.

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Также с 25 мая вновь откроют бассейны. А еще будет разрешено посещение медицинских и социальных учреждений.

Все это будет следующим этапом отмены карантина, введенного чешским правительством для противодействия пандемии коронавируса.

Как известно, за последние сутки в Чехии подтверждены 82 новых случая коронавируса. Число ежедневных случаев последние две недели было ниже 100.

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Чехия, Карантин, Кафе, Рестораны, Бары.
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