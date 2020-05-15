Пандемия: в Нидерландах уже более 43,5 тыс зараженных COVID-19

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Нидерландах общее количество зараженных превысило отметку в 43 000 человек.

В Нидерландах, по состоянию на середину дня 15 мая 2020 года, количество заболевших возросло до 43 681.

Об этом сообщает Национальный институт здравоохранения Нидерландов (RIVM).

"За последние сутки 53 пациента умерли, выявлены 200 новых больных. Всего (в стране - ред.) 43 681 больных и 5 643 летальных случая", - сообщили в институте.

Как сообщалось, в Нидерландах с 11 мая смягчили карантинные ограничения, в частности, разрешили работу массажистов. Также было разрешено заниматься бесконтактными видами спорта на открытом воздухе - играть в теннис или гольф.

Планируется, что с 1 июня будет возобновлена работа общественного транспорта, заработают также театры, музеи, кинотеатры и рестораны, но при условии соблюдения посетителями безопасной дистанции.

Всего в мире по состоянию на 15 мая COVID-19 диагностировали у 4 526 905 человек, из них - 303 405 человек умерли, 1 704 268 выздоровели.