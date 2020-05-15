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Черное золото: США начали поставлять нефть в Беларусь

Черное золото: США начали поставлять нефть в Беларусь
17:49 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости мира:Беларусь договорилась с США о поставках нефти.

Минск и Вашингтон договорились о начале поставок нефти из США в Беларусь.

Об этом заявил министра иностранных дел Беларуси Владимир Макей, чей комментарий наводит пресс-служба ведомства в Facebook.

"С удовлетворением подтверждаю начало поставок нефти из США в Беларусь. Это стало возможным по итогам договоренностей, достигнутых в ходе визита в Республику Беларусь 1 февраля 2020 года государственного секретаря США Майкла Помпео и встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко", - заявил он.

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По словам Макея, осуществление поставок американской нефти является частью государственной стратегии по диверсификации источников снабжения и обеспечению устойчивой работы нефтеперерабатывающего комплекса Беларуси в 2020 и в последующие годы.

"Рассматриваем сотрудничество с США в нефтяной сфере как существенный элемент энергетической безопасности государства, как важную часть развиваемого сторонами и имеющего значительный потенциал торгового и инвестиционного взаимодействия, а также как фактор обеспечения суверенитета нашей страны в экономической области", - добавил министр.

Как сообщалось, госсекретарь США Майк Помпео во время визита в Минск 1 февраля заявил, что Соединенные Штаты Америки готовы обеспечить Беларусь энергоресурсами на 100% и по конкурентным ценам.

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США, Нефть, Беларусь, Поставки.
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