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Пятница, 15.05.2020
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COVID-19: в Испании уже более 230 тысяч инфицированных

COVID-19: в Испании уже более 230 тысяч инфицированных
15:56 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Испании количество погибших перевалило за 27 000 человек.

Число жертв пандемии коронавирусной болезни COVID-19 в Испании составило за последние сутки — 138 человек, в общем погибли более 27,4 тысяч человек.

Об этом свидетельствуют официальные данные испанского Министерства здравоохранения, отмечает издание El Pais.

Общее количество инфицированных коронавирусом — достигла более 230 тысяч человек, в том числе за последние сутки обнаружили 549 новых случаев инфицирования. Стоит отметить, что в Испании начали уточнять количество случаев COVID-19 с помощью ПЦР-тестов.

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С начала эпидемии умерли 27 459 человек (в том числе за сутки — 138, показатель снизился по сравнению с прошлым днем), а 144 783 полностью выздоровели. Количество людей, находящихся на интенсивной терапии МЗ Испании перестал публиковать.

Наибольшее количество инфицированных — в Мадриде (66 тысяч человек) и Каталонии (55,4 тысяч). Много инфицированных также в Стране Басков, Андалусии, Кастилии-Леон, Кастилии-Ла-Манча, Валенсии. Меньше всего — в африканских городах Сеута (116 случаев) и Мелилья (119 случаев).

Также, МЗ Испании ввело двухнедельный карантин для всех лиц, прибывших из-за границы, пишет El Pais. Выходить можно только в определенных случаях, таких как приобретение пищи, лекарств или случаи форс-мажорных ситуаций. При выходе из помещения ношение маски будет обязательно. Решение вступило в силу сегодня и будет действовать до тех пор, пока будет чрезвычайное положение.

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По общему количеству случаев страна занимает трее место в мире после США и России. Но в последнее время число смертей и новых случаев заражения снижалось, поэтому со 2 мая жителям вновь разрешили выходить из дома на прогулки и заниматься спортом на открытом воздухе. Пока гулять и заниматься спортом можно только в определенные часы, постепенное смягчение ограничений продолжается.

Министр здравоохранения королевства Сальвадор Илла заявил ранее, как передавало мадридское издание La Razon, что на территории Испании прошел пик COVID-19. "Это данные, которые позволяют нам подтвердить, что мы уже прошли первую фазу эпидемии, достигнув пика", — подчеркнул он, поблагодарив испанских граждан за соблюдение мер ограничения.

Также, группа ученых из Института здравоохранения Карлоса III в Мадриде считает, как писало El Pais, что коронавирус нового типа мог циркулировать по территории Испании уже в середине февраля. Как считает вирусолог Хосе Алька, "в Испании не было одного "нулевого пациента". "Согласно информации, которая есть на сегодня, мы считаем, что (вирус) попал в Испанию как минимум 15 различными путями", — добавил генетик Фернандо Гонсалес Канделас.

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Испания, Карантин, Коронавирус.
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