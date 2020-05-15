Эпидемия COVID-19: в Бельгии количество случаев превысило 54 тысячи

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Бельгии количество зараженных превысило 54 000 человек.

В Бельгии общее количество людей, инфицированных COVID-19, продолжает расти, хотя меньшими темпами, чем несколько недель назад. За сутки зарегистрированы еще 356 человек, инфицированных коронавирусом, что довело общее количество инфицированных с начала пандемии до 54 644 человек.

Такие данные приводит бельгийское издание "The Brussels Times".

"По сообщению Федерального министерства здравоохранения, у 356 новых пациентов тесты на коронавирус оказались положительными. 248 из них проживают во Фландрии, 80 - в Валлонии, 28 - в Брюсселе. Это довело общее количество случаев в Бельгии с начала пандемии, до 54 644. Это число включает людей с активной болезнью, тех, кто выздоровел, и людей, умерших от последствий вируса", - говорится в публикации.

В течение суток с COVID-19 были госпитализированы 67 человек, 190 - выписаны после выздоровления. Общее количество людей с этим диагнозом составляет 1862 человека. 360 из них находятся в отделениях интенсивной терапии.

За сутки от коронавируса умерли еще 56 человек, что довело общее количество погибших от этой болезни в Бельгии до 8 959 человек.

Всего в мире по состоянию на 15 мая COVID-19 диагностировали у 4 526 905 человек, из них - 303 405 человек умерли, 1704268 выздоровели.