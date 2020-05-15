Скачать
Пятница, 15.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Большое строительство: В Украине до конца года планируют открыть 137 новых школ
Большое строительство: В Украине до конца года планируют открыть 137 новых школ
Стефанчук: в ВР начали работу над законопроектом об оппозиции
Стефанчук: в ВР начали работу над законопроектом об оппозиции
Шахтер интересуется вингером за €50 млн
Шахтер интересуется вингером за €50 млн
Apple купила стартап, который специализируется на VR
Apple купила стартап, который специализируется на VR

В Совете ЕС решили еще на год продлить "режим киберсанкций"

В Совете ЕС решили еще на год продлить "режим киберсанкций"
15:28 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости мира:ЕС принял решение о продлении на год действия так называемого "режима киберсанкций".

Совет ЕС принял решение о продлении на год действия так называемого "режима киберсанкций" до 18 мая 2021 года.

Такое сообщение обнародовано на сайте Европейского Совета.

"Совет ЕС принял решение продлить на один год, до 18 мая 2021 года, действие правовых рамок для применения ограничительных мер против кибернетических атак, которые угрожают Евросоюзу или его странам-членам. Таким образом, ЕС сохраняет возможность применять адресные ограничительные меры против лиц или учреждений, которые причастны к кибернетическим атакам, которые нанесли существенный вред и представляют внешнюю угрозу для ЕС или его стран-членов", - говорится в сообщении.

Погибли от COVID-19: Трамп рассказал о пяти друзьях

ЕС может также применять ответные санкции на кибернетические атаки против третьих стран или международных организаций, если решение о применении таких ограничительных мер будет считаться целесообразным в рамках Общей политики ЕС по безопасности и обороне.

Целью этих мероприятий является сдерживание и реагирование на кибернетические атаки. Санкции могут включать запрет на путешествия в ЕС, замораживание финансовых активов лиц и учреждений. В дополнение, такие лица и учреждения не будут иметь доступ ни к одним фондам от ЕС.

С начала такие рамочные правовые условия для применения санкций за кибератаки против ЕС были введены 17 мая 2019 года во исполнение решения Евросоюза от июня 2017 года о создании механизма реагирования на недружественные действия в кибернетическом пространстве, так называемого "Инструментария кибернетической дипломатии".

Крым и ОРДЛО: в Евросоюзе снова призвали РФ пустить гуманитарные миссии

ЕС может применять санкции против внешних субъектов при соблюдении определенных условий. В частности, должно быть установлено, что такие недружественные действия совершены за пределами границ ЕС, совершены лицами учреждениями, которые образованы или действуют за пределами ЕС, или осуществляются при поддержке организаций или лиц, которые находятся за пределами ЕС. Санкции могут быть вызваны умышленными кибернетическими атаками, которые могут потенциально нанести значительный ущерб Евросоюзу или его странам-членам.

"Такое решение (о продлении действия рамочного правового режима санкций) принято после всего нескольких дней, как ЕС и его страны-члены признали наличие недружественной кибернетической активности с использованием темы пандемии коронавируса, и подчеркнули решимость ЕС предотвращать, сдерживать и отвечать на недружественные кибернетические действия, в том числе - в рамках более широких усилий ЕС в ответ на кризис COVID-19", - говорится в сообщении.

"Режим киберсанкций" создает для ЕС правовое поле для применения ограничительных мер против физических лиц или учреждений, причастных к кибернетическим атакам на Евросоюз или его государства-члены.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, Совет ЕС, Киберсанкции.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Не переборщите: известно, кому противопоказано есть много огурцов
02 Официально подтвержден диагноз российской актрисы Анастасии Заворотнюк
03 Прогноз погоды на выходные: Украину накроют дожди и грозы
04 Страдают почки и печень: чем так опасен частый прием обезболивающих?
05 Итоги дня 14 мая: COVID-19 в Украине, сессии и аттестации 2020
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Карта коронавируса в Украине и мире 15 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 15 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 15 мая
Как украинцы платят за коммуналку: в Минрегионе дали отчет
Как украинцы платят за коммуналку: в Минрегионе дали отчет
&quot;Господь, помоги мне&quot;: дочь Джей Ло написала собственную книгу
"Господь, помоги мне": дочь Джей Ло написала собственную книгу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь