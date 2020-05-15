В Совете ЕС решили еще на год продлить "режим киберсанкций"

Новости мира:ЕС принял решение о продлении на год действия так называемого "режима киберсанкций".

Совет ЕС принял решение о продлении на год действия так называемого "режима киберсанкций" до 18 мая 2021 года.

Такое сообщение обнародовано на сайте Европейского Совета.

"Совет ЕС принял решение продлить на один год, до 18 мая 2021 года, действие правовых рамок для применения ограничительных мер против кибернетических атак, которые угрожают Евросоюзу или его странам-членам. Таким образом, ЕС сохраняет возможность применять адресные ограничительные меры против лиц или учреждений, которые причастны к кибернетическим атакам, которые нанесли существенный вред и представляют внешнюю угрозу для ЕС или его стран-членов", - говорится в сообщении.

ЕС может также применять ответные санкции на кибернетические атаки против третьих стран или международных организаций, если решение о применении таких ограничительных мер будет считаться целесообразным в рамках Общей политики ЕС по безопасности и обороне.

Целью этих мероприятий является сдерживание и реагирование на кибернетические атаки. Санкции могут включать запрет на путешествия в ЕС, замораживание финансовых активов лиц и учреждений. В дополнение, такие лица и учреждения не будут иметь доступ ни к одним фондам от ЕС.

С начала такие рамочные правовые условия для применения санкций за кибератаки против ЕС были введены 17 мая 2019 года во исполнение решения Евросоюза от июня 2017 года о создании механизма реагирования на недружественные действия в кибернетическом пространстве, так называемого "Инструментария кибернетической дипломатии".

ЕС может применять санкции против внешних субъектов при соблюдении определенных условий. В частности, должно быть установлено, что такие недружественные действия совершены за пределами границ ЕС, совершены лицами учреждениями, которые образованы или действуют за пределами ЕС, или осуществляются при поддержке организаций или лиц, которые находятся за пределами ЕС. Санкции могут быть вызваны умышленными кибернетическими атаками, которые могут потенциально нанести значительный ущерб Евросоюзу или его странам-членам.

"Такое решение (о продлении действия рамочного правового режима санкций) принято после всего нескольких дней, как ЕС и его страны-члены признали наличие недружественной кибернетической активности с использованием темы пандемии коронавируса, и подчеркнули решимость ЕС предотвращать, сдерживать и отвечать на недружественные кибернетические действия, в том числе - в рамках более широких усилий ЕС в ответ на кризис COVID-19", - говорится в сообщении.

"Режим киберсанкций" создает для ЕС правовое поле для применения ограничительных мер против физических лиц или учреждений, причастных к кибернетическим атакам на Евросоюз или его государства-члены.