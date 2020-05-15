Крым и ОРДЛО: в Евросоюзе снова призвали РФ пустить гуманитарные миссии

Новости мира:В ЕС снова призвали РОссию впустить на территорию Крыма и ОРДЛО миссии с гумпомощью.

В условиях распространения пандемии COVID-19 очень важным является обеспечение доступа гуманитарных организаций ко всей территории Украины, включая Крым, и Евросоюз призывает Россию обеспечить этот доступ.

Об этом говорится в заявлении Европейского Союза, произнесенном во время онлайн-заседания Постоянного совета ОБСЕ.

"Мы подчеркиваем важность доступа гуманитарных организаций ко всей территории Украины, включая Крым, и призываем Россию использовать свое значительное влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, чтобы обеспечить это", - заявили в ЕС.

Отмечается, что через своих партнеров Евросоюз работает с малым бизнесом и гражданским обществом, в том числе на востоке Украины, распространяя информацию о COVID-19 и поддерживая медицинских работников через специальные онлайн-курсы.

"ЕС также мобилизует гуманитарную поддержку для уязвимых категорий людей с обеих сторон контактной линии в координации со странами-членами ЕС, а также другими международными донорами", - отмечается в заявлении.

Также подчеркивается, что Европейский Союз солидарен с Украиной и ее народом в условиях пандемии COVID-19, подтверждением чего является выделенная Украине помощь на общую сумму в 190 млн евро.

Как сообщалось, постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ также заявил, что Украина обеспокоена сокрытием Россией ситуации по распространению коронавируса на оккупированных территориях в Крыму и на Донбассе и призывает Москву допустить туда международные организации и гуманитарные миссии , в частности СММ ОБСЕ и МККК для оказания помощи населению.

Как известно, международные организации и другие независимые источники не имеют возможности проверить ситуацию с распространением коронавирусного заболевания на оккупированных территориях в Крыму и на Донбассе, поскольку российская оккупационная власть запретила им туда доступ, не пуская через линию столкновения на Донбассе сейчас даже СММ ОБСЕ.

При этом в самой России число случаев заболевания COVID-19 превысило 250 тысяч - самое большое в мире после США и Испании.

Ранее командующий Объединенными силами Владимир Кравченко заявлял, что во время ротации российско-оккупационных войск наблюдается и существенное увеличение заболеваемости на временно оккупированных территориях Донбасса.

Оккупационная администрация прогнозируемо пытается скрыть реальное состояние эпидемической ситуации, а подавляющее большинство случаев заболеваний, имеющих схожие с коронавирусом симптомы, квалифицируется как пневмония или острая респираторно-вирусная инфекция.