Скачать
Пятница, 15.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Большое строительство: В Украине до конца года планируют открыть 137 новых школ
Большое строительство: В Украине до конца года планируют открыть 137 новых школ
В Украине запускают массовое тестирование на антитела к коронавирусу
В Украине запускают массовое тестирование на антитела к коронавирусу
Допинг россиянина помог украинцу получить "бронзу" ЧЕ-2014
Допинг россиянина помог украинцу получить "бронзу" ЧЕ-2014
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 16 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 16 мая

Погибли от COVID-19: Трамп рассказал о пяти друзьях

Погибли от COVID-19: Трамп рассказал о пяти друзьях
15:07 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:По его словам, умершие были достаточно пожилыми людьми с лишним весом и не лучшим здоровьем.

Президент США Дональд Трамп лично знал пятерых человек, погибших от болезни COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа.

Двое из них были его близкими друзьями, передает Boston 25 News.

Глава государства рассказал об этом 14 мая на встрече с работниками медицинского учреждения в штате Пенсильвания. По его словам, умершие были достаточно пожилыми людьми с лишним весом и не лучшим здоровьем.

Работа в Италии: власти решили массово легализовать трудовых мигрантов

Он высказался и по поводу сравнения COVID-19 c обыкновенной простудой. «Можно говорить что угодно, но я никогда не терял знакомых из-за простуды», — подчеркнул президент, выступая перед американцами.

По последним данным, в США зафиксировано более 1,4 миллиона случаев заражения коронавирусом — это самый высокий показатель среди всех государств мира. Всего в стране более 85 тысяч человек скончались в результате заражения SARS-CoV-2.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Жертвы, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Не переборщите: известно, кому противопоказано есть много огурцов
02 Официально подтвержден диагноз российской актрисы Анастасии Заворотнюк
03 Прогноз погоды на выходные: Украину накроют дожди и грозы
04 Страдают почки и печень: чем так опасен частый прием обезболивающих?
05 Итоги дня 14 мая: COVID-19 в Украине, сессии и аттестации 2020
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Карта коронавируса в Украине и мире 15 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 15 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 15 мая
Из-за пробок ограничат въезд грузовиков в Киев
Из-за пробок ограничат въезд грузовиков в Киев
&quot;ВИА Гра&quot; ищет новую солистку: причина
"ВИА Гра" ищет новую солистку: причина
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь