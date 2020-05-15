Время пандемии: страны G20 согласовали подходы к торговле

Новости мира:Страны Большой двадцатки обсудили подходы к поддержанию международной экономической деятельности во время пандемии.

Министры торговли стран Большой двадцатки обсудили подходы к поддержанию международной экономической деятельности во время пандемии COVID-19.

Об этом по итогам виртуальной встречи заявили в Министерстве иностранных дел Канады.

"Для поддержки предпринимателей и работников, и заложения основ инклюзивного и стабильного экономического восстановления, выгодного всем, министры G20 согласились на ряд кратко- и долгосрочных мер, призванных способствовать товарообороту и сохранению глобальных цепочек поставок. Речь идет о повышении прозрачности; улучшении воздушной, морской и наземной сопряженности; а также усилении международной инвестиционной и многосторонней торговой системы", - говорится в распространенном релизе.

Отмечается, что во время встречи министр международной торговли Канады Мэри Энджи подчеркнула важность мер по поддержке торговли, а не ограничений на экспорт. "Министры также обсудили специфические вызовы, стоящие перед наиболее уязвимыми людьми, в том числе малыми предпринимателями", - подчеркнули в канадском МИД.

Кроме этого, Энджи "отметила необходимость скорейшего воплощения государствами коллективных действий, определенных общим планом G20, ради выгоды предпринимателей, работников и всех людей".

По состоянию на утро пятницы на территории Канады были обнаружены почти 74 тыс. случаев инфицирования COVID-19. Болезнь унесла 5499 жизней.