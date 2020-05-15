Скачать
Пятница, 15.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
COVID-19 тестирование: Ляшко рассказал, при каких условиях и как его будут проводить
COVID-19 тестирование: Ляшко рассказал, при каких условиях и как его будут проводить
Минобороны: ВСУ необходима модернизация и переход на современное вооружение
Минобороны: ВСУ необходима модернизация
UFC Fight Night 172: результаты взвешивания
UFC Fight Night 172: результаты взвешивания
Том Харди может сыграть в сериале Джоша Транка о ЦРУ
Том Харди может сыграть в сериале Джоша Транка о ЦРУ

Время пандемии: страны G20 согласовали подходы к торговле

Время пандемии: страны G20 согласовали подходы к торговле
21:50 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости мира:Страны Большой двадцатки обсудили подходы к поддержанию международной экономической деятельности во время пандемии.

Министры торговли стран Большой двадцатки обсудили подходы к поддержанию международной экономической деятельности во время пандемии COVID-19.

Об этом по итогам виртуальной встречи заявили в Министерстве иностранных дел Канады.

"Для поддержки предпринимателей и работников, и заложения основ инклюзивного и стабильного экономического восстановления, выгодного всем, министры G20 согласились на ряд кратко- и долгосрочных мер, призванных способствовать товарообороту и сохранению глобальных цепочек поставок. Речь идет о повышении прозрачности; улучшении воздушной, морской и наземной сопряженности; а также усилении международной инвестиционной и многосторонней торговой системы", - говорится в распространенном релизе.

COVID-19 тестирование: Ляшко рассказал, при каких условиях и как его будут проводить

Отмечается, что во время встречи министр международной торговли Канады Мэри Энджи подчеркнула важность мер по поддержке торговли, а не ограничений на экспорт. "Министры также обсудили специфические вызовы, стоящие перед наиболее уязвимыми людьми, в том числе малыми предпринимателями", - подчеркнули в канадском МИД.

Кроме этого, Энджи "отметила необходимость скорейшего воплощения государствами коллективных действий, определенных общим планом G20, ради выгоды предпринимателей, работников и всех людей".

По состоянию на утро пятницы на территории Канады были обнаружены почти 74 тыс. случаев инфицирования COVID-19. Болезнь унесла 5499 жизней.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, G20, Пандемия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Не переборщите: известно, кому противопоказано есть много огурцов
02 Официально подтвержден диагноз российской актрисы Анастасии Заворотнюк
03 Прогноз погоды на выходные: Украину накроют дожди и грозы
04 Себя нужно любить такой, какая есть: женщины, которые хотели стать "лучше"
05 Ложь во благо: чего лучше не рассказывать детям
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Карта коронавируса в Украине и мире 15 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 15 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 15 мая
Ученые: COVID-19 может размножаться в кишечнике человека
Ученые рассказали, в каких частях тела может развиватся COVID-19
За последние 10 лет толщина арктического льда сократилась на 20% (Фото)
Толщина арктического льда с 2008 года уменьшилась на 20%
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь