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В Австрии вводят новый этап ослабления карантина

В Австрии вводят новый этап ослабления карантина
23:57 Пт, 15 Май 2020 Телеграф Укринформ

Новости мира:В Австрии начался третий этап смягчения ограничительных мер.

В Австрии 15 мая начался третий этап смягчения принятых для противодействия пандемии коронавируса мер, предусматривающий, в частности, открытие заведений общественного питания и возобновление прилюдных богослужений

Об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа в Австрии.

Однако рестораны, кафе и бары будут работать с рядом ограничений. Прежде всего, за столом должны будут находиться не более 4 взрослых людей, расстояние между столами - не менее метра. Рекомендуется заранее зарезервировать столик, при этом нельзя резервировать несколько столов на компанию.

При входе в заведение общественного питания и до посадки за стол нужно носить маску. Во время посещения туалета маску можно не надевать. Обязаны носить маски или защитные экраны работники учреждений, которые контактируют с гостями.

В новых условиях не будет розлива напитков на барной стойке. Со столов уберут предметы общего пользования (солонки, хлебные корзинки и т.п.). Работать заведения общественного питания будут с 6.00 до 23.00.

Власти Вены объявили накануне, что для поддержки ресторанного бизнеса планируют в июне предоставить каждому домохозяйству, где проживает два и более человека ваучер на 50 евро для посещения ресторана или кафе. Если человек живет один, то он получит ваучер на 25 евро. Всего в Вене насчитывается 950 тысяч домохозяйств, на акцию городские власти планируют потратить 40 млн евро.

Кроме того, с 15 мая в Австрии возобновились богослужения, с соблюдением соответствующих мер по охране здоровья. В частности, верующие должны носить маски внутри культового сооружения и соблюдать дистанцию в два метра от тех людей, с которыми нет совместного проживания.

Также с пятницы возобновится прием граждан в органах государственной власти и местного самоуправления.

Напоминаем, учитывая уменьшение распространения COVID-19, правительство Австрии осуществляет поэтапное ослабление принятых из-за пандемии коронавируса ограничений, которое будет воплощаться с двухнедельным интервалом для наблюдения за динамикой новых заболеваний. Первый этап начался 16 апреля, когда открылись небольшие магазины и садово-строительные маркеты.

В рамках второго этапа с 1 мая было отменено ограничение выхода из дома (при сохранении дистанции на улице и в количестве не более 10 человек в группе), а также заработали все остальные магазины.

С начала пандемии COVID-19 в Австрии было зафиксировано более 16 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. Уже выздоровели 14 400 инфицированных, умерли 628 человек.

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Австрия, Карантин, Коронавирус, Covid-19.
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