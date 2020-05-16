Франция может первой получить вакцину против коронавируса

Новости мира:Вакцину против коронавируса от Sanofi первой может получить Франция.

Франция, а не США, может стать первой страной, которая получит вакцину против коронавируса, разрабатываемую фармацевтическим гигантом Sanofi.

Об этом заявил премьер-министр Франции Эдуард Филипп.

«Я получил ответ от президента Sanofi Сержа Вайнберга. Он меня заверил, что вакцину распространят во Франции, как только будет создана», - заявил глава правительства.

Ранее появилась информация, что французская компания Sanofi в приоритетном порядке будет поставлять вакцину - когда ее разработают - в США.

Как сообщалось, эпидемиологи французского Института Пастера, который сейчас работает над тремя проектами вакцины против COVID-19, планируют получить первые успешные результаты своих исследований в октябре этого года.