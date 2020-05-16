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Франция может первой получить вакцину против коронавируса

Франция может первой получить вакцину против коронавируса
02:41 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:Вакцину против коронавируса от Sanofi первой может получить Франция.

Франция, а не США, может стать первой страной, которая получит вакцину против коронавируса, разрабатываемую фармацевтическим гигантом Sanofi.

Об этом заявил премьер-министр Франции Эдуард Филипп.

«Я получил ответ от президента Sanofi Сержа Вайнберга. Он меня заверил, что вакцину распространят во Франции, как только будет создана», - заявил глава правительства.

Ранее появилась информация, что французская компания Sanofi в приоритетном порядке будет поставлять вакцину - когда ее разработают - в США.

В ЕС ожидают, что вакцина от COVID-19 может быть одобрена через год

Как сообщалось, эпидемиологи французского Института Пастера, который сейчас работает над тремя проектами вакцины против COVID-19, планируют получить первые успешные результаты своих исследований в октябре этого года.

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Франция, Вакцина, Коронавирус, Covid-19.
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