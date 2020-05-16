Скачать
Суббота, 16.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 15 мая: Усиленное тестирование на COVID-19 и "детская" помощь для ФЛП
Итоги дня 15 мая: Усиленное тестирование на COVID-19 и "детская" помощь для ФЛП
Ректора харьковского вуза задержали на взятке в 300 тысяч
Ректора харьковского вуза задержали на взятке в 300 тысяч
Рабио выявил желание перейти в клуб АПЛ
Рабио выявил желание перейти в клуб АПЛ
Мавра рассадница: приметы и обряды на 16 мая
Мавра рассадница: приметы и обряды на 16 мая

Премьер Венгрии готов отказаться от расширенных полномочий

Премьер Венгрии готов отказаться от расширенных полномочий
07:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости мира:По словам, Виктора Орбана от откажется от расширенных полномочий в конце мая.

Премьер-министр Виктор Орбан заявил в пятницу, что в конце мая готов отказаться от экстренных полномочий, предоставленных ему парламентом в рамках борьбы с пандемией коронавируса, сообщило агентство Associated press.

"Мы успешно защитили нашу родину, и наши действия соизмеримы с (мерами - ред.) любой страны. Мы сделали это в демократических рамках... и мы вернемся к обычному парламентскому правлению", - заявил премьер после встречи с президентом Сербии Александром Вучичем.

Орбан уточнил, что сложит с себя расширенные полномочия "примерно в конце мая".

Также он выразил убежденность, что страны, давшие своим лидерам "хорошую власть" во время пандемии, справились с кризисом лучше, чем те страны, "которые не смогли отступиться от обыденных политических механизмов принятия решений".

Орбан добавил, что впоследствии венгерские власти дадут всем возможность "извиниться" за звучавшие последние месяцы ложные обвинения в адрес Будапешта.

Эпидемия коронавируса: Украина и Венгрия будут совместно бороться против COVID-19

В конце марта парламент Венгрии принял закон, наделяющий в связи с угрозой коронавируса расширенными полномочиями правительство Орбана.

Впоследствии Орбан подвергся критике, в том числе со стороны Европарламента, поскольку действие закона, позволяющего его правительству действовать в режиме чрезвычайной ситуации, ограничено по времени лишь сроком, когда парламент решит, что эпидемиологический кризис в Венгрии успешно преодолен.

Associated press напоминает, что в Венгрии с населением в 10 млн человек выявлены 3417 случаев коронавируса. Зафиксированы 442 случаев летальных исходов среди инфицированных лиц.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Венгрия, Коронавирус, Виктор Орбан, Расширенные полномочия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дубинского не пустили на эфир к Шустеру
02 Япония начнет расследование действий ВОЗ во время пандемии
03 Визуальный тест, который раскроет суть Вашей личности
04 Как будут работать кафе и рестораны: Кабмин внес изменения в постановление
05 В Виннице мужчина получил пять лет тюрьмы за убийство собаки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Вспышка в Киеве: на коронавирус проверят все интернаты столицы
Вспышка в Киеве: на коронавирус проверят все интернаты столицы
Дубинского не пустили на эфир к Шустеру
Дубинского не пустили на эфир к Шустеру
В Неваде произошло мощное землетрясение
В Неваде произошло мощное землетрясение
Рецепт дня: безумно вкусная паста карбонара
Рецепт дня: безумно вкусная паста карбонара
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь