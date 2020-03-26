Скачать
Четверг, 26.03.2020
В Минобразования заявили о планируемых датах проведения ВНО
В Минобразования заявили о планируемых датах проведения ВНО
Карантин в Украине: Будут ли проводить ГИА в 4 и 9 классах
Карантин в Украине: Будут ли проводить ГИА в 4 и 9 классах
Джошуа назвал Усика одним из лучших боксеров поколения
Джошуа назвал Усика одним из лучших боксеров поколения
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 27 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 27 марта

Эпидемия коронавируса: Украина и Венгрия будут совместно бороться против COVID-19

Эпидемия коронавируса: Украина и Венгрия будут совместно бороться против COVID-19
16:24 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: facebook

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса Украина и Венгрия договорились о совмесной работе в борьбе против заболевания.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто договорились о срочном подписании соглашения о сотрудничестве в области здравоохранения для совместной борьбы против пандемии коронавируса.

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, об этом шла речь на переговорах по видеосвязи глав МИД Украины и Венгрии.

В частности, разговор министров начался с координации действий двух соседних стран в борьбе с коронавирусом.

Заседание Рады на стадионе: Разумков отметил несколько возможных вариантов

Глава МИД Украины договорился о защите и поддержке граждан Украины на территории Венгрии во время транспортных ограничений и заверил в соответствующем отношении к гражданам Венгрии в Украине.

При этом глава МИД Венгрии заверил, что в этот особый период украинцев в Венгрии не будут штрафовать за просроченные документы. Венгерское правительство позволило продлить срок действия документов и виз на пребывание в Венгрии на время ограничительных мер.

Кулеба также выразил благодарность венгерской стороне за разрешение на транзит граждан Украины, следующих на родину из других стран ЕС.

Кроме того, Кулеба также договорился с Сийярто о срочном подписании соглашения о сотрудничестве Украины и Венгрии в области здравоохранения, которое позволит объединить усилия двух стран для совместной борьбы с пандемией. 

Кабмин: Конфискованные медицинские костюмы, маски и перчатки передадут больницам

Кроме того, министры иностранных дел Украины и Венгрии договорились в ближайшее время финализировать другие соглашения, подписание которых ожидается во время встречи лидеров государств, президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

"Я рад получить от моего коллеги Петера Сийярто подтверждение, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принял наше приглашение и посетит Украину. Мы с нетерпением ждем его визита. Мы договорились, что, когда пандемия коронавируса пройдет, мы сможем вместе с венгерской стороной быстро согласовать дату визита", - заявил Кулеба.

Также глава МИД Украины договорился о продлении кредита в 50 млн евро от Венгрии на развитие инфраструктуры в приграничных регионах, срок которого истекал 2 июня. Этот срок будет продлен.

"Даже в условиях, когда приходится общаться по видеосвязи, мы наконец разблокировали полноценную экономическое сотрудничество и проекты, которые принесут выгоду для граждан обеих наших стран. Речь идет о прикладных вещах. Реконструкция моста через Тису в Загоне, скоординировано построение автобана до границы с венгерской и украинской стороны, открытие нового пункта пропуска Великая Паладь-Нодьгодош только как только закончится пандемия коронавируса", - отметил Кулеба.

В Мюнхене выздоровел украинский дипломат от Covid-19

Отдельное внимание стороны уделили водородной энергетике. Глава МИД Украины пригласил Венгрию принять участие в совместных с Украиной проектах по транспортировке водорода в ЕС. В свою очередь, Сийярто подтвердил, что Венгрия хочет активно участвовать в развитии водородной энергетики. Министры согласились установить рабочий контакт между ведомствами для выработки соответствующих решений.

Также Кулеба подчеркнул, что положительную динамику торговли между двумя странами надо дальше развивать. "Никакой кризис не должен подорвать наше экономическое сотрудничество, двусторонние отношения и торговлю", - заявил он.

Напомним: 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, МИД, Венгрия, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Больше не модно: Вещи, о которых лучше забыть этой весной (Фото)
02 Просто взгляните на картинку и узнайте о своем будущем: минутный тест
03 Коронавирус в Украине и мире: что известно на 26 марта
04 В Украине зафиксировали уже 156 случаев коронавируса
05 Кабмин снял часть ограничений на время карантина: кому разрешили работать
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 26 марта
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 26 марта
Синоптики уточнили прогноз на месяц: какие сюрпризы готовит апрель
Погода на месяц: какие сюрпризы готовит апрель
Пасха в 2020 году: когда празднуют православные и католики
Какого числа православная и католическая Пасха 2020
Меган Маркл запретила принцу Гарри общаться с отцом
Меган Маркл запретила принцу Гарри общаться с отцом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь