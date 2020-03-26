Эпидемия коронавируса: Украина и Венгрия будут совместно бороться против COVID-19

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто договорились о срочном подписании соглашения о сотрудничестве в области здравоохранения для совместной борьбы против пандемии коронавируса.
Как сообщает пресс-служба МИД Украины, об этом шла речь на переговорах по видеосвязи глав МИД Украины и Венгрии.
В частности, разговор министров начался с координации действий двух соседних стран в борьбе с коронавирусом.
Глава МИД Украины договорился о защите и поддержке граждан Украины на территории Венгрии во время транспортных ограничений и заверил в соответствующем отношении к гражданам Венгрии в Украине.
При этом глава МИД Венгрии заверил, что в этот особый период украинцев в Венгрии не будут штрафовать за просроченные документы. Венгерское правительство позволило продлить срок действия документов и виз на пребывание в Венгрии на время ограничительных мер.
Кулеба также выразил благодарность венгерской стороне за разрешение на транзит граждан Украины, следующих на родину из других стран ЕС.
Кроме того, Кулеба также договорился с Сийярто о срочном подписании соглашения о сотрудничестве Украины и Венгрии в области здравоохранения, которое позволит объединить усилия двух стран для совместной борьбы с пандемией.
Кроме того, министры иностранных дел Украины и Венгрии договорились в ближайшее время финализировать другие соглашения, подписание которых ожидается во время встречи лидеров государств, президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
"Я рад получить от моего коллеги Петера Сийярто подтверждение, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принял наше приглашение и посетит Украину. Мы с нетерпением ждем его визита. Мы договорились, что, когда пандемия коронавируса пройдет, мы сможем вместе с венгерской стороной быстро согласовать дату визита", - заявил Кулеба.
Также глава МИД Украины договорился о продлении кредита в 50 млн евро от Венгрии на развитие инфраструктуры в приграничных регионах, срок которого истекал 2 июня. Этот срок будет продлен.
"Даже в условиях, когда приходится общаться по видеосвязи, мы наконец разблокировали полноценную экономическое сотрудничество и проекты, которые принесут выгоду для граждан обеих наших стран. Речь идет о прикладных вещах. Реконструкция моста через Тису в Загоне, скоординировано построение автобана до границы с венгерской и украинской стороны, открытие нового пункта пропуска Великая Паладь-Нодьгодош только как только закончится пандемия коронавируса", - отметил Кулеба.
Отдельное внимание стороны уделили водородной энергетике. Глава МИД Украины пригласил Венгрию принять участие в совместных с Украиной проектах по транспортировке водорода в ЕС. В свою очередь, Сийярто подтвердил, что Венгрия хочет активно участвовать в развитии водородной энергетики. Министры согласились установить рабочий контакт между ведомствами для выработки соответствующих решений.
Также Кулеба подчеркнул, что положительную динамику торговли между двумя странами надо дальше развивать. "Никакой кризис не должен подорвать наше экономическое сотрудничество, двусторонние отношения и торговлю", - заявил он.
Напомним:
Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 26 марта превысило 470 тыс., из них более 300 тыс. — активные. На планете около 180 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.
По последним данным, в Украине зафиксировано 156 случаев заражения коронавирусом и 5 смертей от инфекции. Также в Минздрав поступило 183 сообщения о подозрении на коронавирус. Всего с начала года поступило 1124 сообщения о подозрении на COVID-19.
Кабинет министров принял решение продлить карантин в Украине до 24 апреля. В дальнейшем ограничения могут быть как отменены досрочно, так и продлены на неизвестное время. Также правительство расширило режим чрезвычайной ситуации на всю страну.
Кроме того, с 27 марта будет полностью запрещено движение пассажиров через украинскую границу из-за распространения коронавируса.
Кабинет министров усилил ограничительные меры для предотвращение распространения в Украине COVID-1.
Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.