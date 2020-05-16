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В Турции от коронавируса вылечились свыше 106 тыс человек

В Турции от коронавируса вылечились свыше 106 тыс человек
09:26 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:С начала эпидемии коронавируса медики Турции провели более полутора миллиона тестов на COVID-19.

До настоящего времени в Турции выздоровели и были выписаны из больниц в общей сложности 106 133 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа, передает Anadolu.

По словам главы ведомства, за последние сутки в Турции подтверждено еще 48 летальных исходов от коронавируса нового типа (COVID-19), а общее число погибших достигло 4055.

По данным главы Минздрава, за прошедшие сутки было сделано 38 565 тестов на наличие COVID-19, а всего с начала вспышки заболевания проведено более 1,54 млн анализов.

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Коджа констатировал, что в Турции продолжает снижаться число пациентов с коронавирусной инфекцией, проходящих лечение в отделениях интенсивной терапии. По его словам, в настоящее время в реанимации насчитывается 944 больных.

Напомним, всего в мире на утро субботы насчитывалось 4 млн 542 тыс. 910 инфицированных COVID-19, рост за стуки составил 99 тыс. 117 случаев заражения. Излечились более 1,637 млн человек.

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Все по теме:

Турция, Фахреттин Коджа, Covid-19, Коронавирус в Турции.
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