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Призыв ООН: в НАТО готовы задействовать авиацию для борьбы с пандемией

Призыв ООН: в НАТО готовы задействовать авиацию для борьбы с пандемией
15:47 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:НАТО поддержало призыв ООН привлечь военную авиацию к борьбе с COVID-19.

Североатлантический Альянс откликнулся на призыв Офиса ООН по координации гуманитарных вопросов (UN OCHA) в рамках глобального ответа на кризис COVID-19 сделать доступными возможности военно-транспортной авиации для срочных гуманитарных и медицинских перевозок.

Сообщение об этом обнародовано на сайте Североатлантического Альянса.

"Евроатлантический центр координации реагирования на катастрофы (EADRCC) дал ответ на запрос UN OCHA и подтвердил решение Альянса поддержать инициативу. Помощь Альянсу будет определяться на основе тесной координации между Офисом ООН, Евроатлантическим центром и штабом Европейского командования НАТО (SHAPE), а также с учетом наличия возможностей в области стратегических авиаперевозок от союзников и партнеров НАТО", - говорится в сообщении.

Как известно, у НАТО есть две программы стратегических авиационных перевозок.

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Одна из них - Возможности стратегических авиаперевозок НАТО (NATO's Strategic Airlift Capability или SAC) - включает три тяжелых транспортных самолета C-17 Globemaster, принадлежащих НАТО, и относительно которых союзники распределяют расходы на содержание и на использование полетного времени. Вторая называется Программа международных решений Альянса в сфере стратегических авиационных перевозок (Strategic Airlift International Solution), сокращенно - SALIS.

В программе SALIS принимают участие 9 стран НАТО - Бельгия, Чешская Республика, Франция, Германия, Венгрия, Норвегия, Польша, Словакия и Словения. В декабре 2018 года Агентство НАТО по обеспечению и заказам (NATO Support and Procurement Agency - NSPA) заключило контракт с компанией Antonov Logistics Salis со штаб-квартирой в Германии. По контракту, НАТО в течение нескольких дней может получить доступ к 5 самолетам AН-124. Соглашение предусматривает также возможность использования участниками программы самолетов АН-22, АН-225 и Ил-76.

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По состоянию на утро 16 мая в мире зафиксировано 4 629 407 случаев коронавирусной болезни, 1 761 062 человека выздоровели от недуга, 308 676 умерли.

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НАТО, ООН, Коронавирус, Covid-19.
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