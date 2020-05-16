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Суббота, 16.05.2020
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"Больше свободы, меньше ограничений": Австрия откроет границы с рядом стран

"Больше свободы, меньше ограничений": Австрия откроет границы с рядом стран
16:05 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Австрия откроет границы с Чехией, Словакией и Венгрией 15 июня.

Границы Австрии с Чешской Республикой, Словакией и Венгрией будут полностью открыты 15 июня.

Об этом говорится в совместном заявлении министров внутренних дел, иностранных дел и Европы этих стран, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Наша цель - иметь как можно больше свободы и как можно меньше ограничений. Эти послабления создают чуть больше нормальности для людей в приграничном регионе и облегчают жителям пригородной зоны более спокойную повседневную жизнь", - говорится в заявлении.

Ранее было объявлено об полной отмене пограничного контроля между Германией, Австрией, Швейцарией и Лихтенштейном с 15 июня. Ограничения остаются для транзита из Италии.

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Европейский союз в среду призвал вновь открыть внутренние границы и возобновить поездки, но рекомендовал, чтобы внешние границы Европы оставались закрытыми для большинства поездок, по крайней мере, до середины июня.

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Все по теме:

Чехия, Словакия, Венгрия, Австрия, Covid-19.
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