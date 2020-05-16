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Коронавирусные ограничения: Германия ослабляет контроль на границах

Коронавирусные ограничения: Германия ослабляет контроль на границах
17:22 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Германия ослабляет и снимает контроль на границах.

ФРГ с субботы, 16 мая, ослабляется введенный 2 месяца тому назад контроль на границах с Австрией, Францией и Швейцарией, а с Люксембургом снят полностью.

Такое решение было принято в результате консультаций министра внутренних дел ФРГ Хорста Зеегофера с коллегами соседних стран, а также руководством соответствующих пограничных федеральных земель Германии.

"Принято решение об адаптации пограничного режима в конце этой недели, исходя из развития ситуации с заражениями", - пояснили в МВД.

Отмечается, что полностью сняты все ограничения на границе с Люксембургом.

На границах с Австрией, Францией и Швейцарией внутренний пограничный контроль будет проводиться до 15 июня, но с 16 мая выехать в соседнюю страну или въехать из нее будет проще. Так, отныне разрешено пересекать границу с деловой целью, а также по уважительным семейным причинам или в случае наличия недвижимости в соседней стране. Надо лишь заполнить распечатанный заблаговременно формуляр, в котором указать причины поездки.

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Непонятной остается ситуация на границах с Чехией и Польшей, с которыми Германия формально не вводила запрет, но его ввели эти страны.

С субботы федеральная полиция также ослабила строгие правила въезда иностранцев в Германию. Теперь путешественники без немецкого гражданства могут посещать супругов и родственников в ФРГ, а также важные семейные мероприятия. Въезд также допускается с целью обучения или профессиональной подготовки, или для того, чтобы ухаживать за арендованным жильем.

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Поездки с туристической целью или шопинга остаются запрещенными для всех стран.

По состоянию на утро 16 мая в мире зафиксировано 4 629 407 случаев коронавирусной болезни, 1 761 062 человека выздоровели от недуга, 308 676 умерли.

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Германия, Франция, Австрия, Швейцария, Люксембург.
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