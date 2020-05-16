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Немецкие вирусологи не поддерживают обязательную вакцинацию от коронавируса

Немецкие вирусологи не поддерживают обязательную вакцинацию от коронавируса
19:27 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Немецкие вирусологи выступают против обязательной вакцинации от коронавируса.

Президент немецкого Института Роберта Коха Лотар Вайлер выступил против обязательной вакцинации жителей ФРГ против коронавируса.

Об этом он заявил сегодня в городе Шверине, сообщает Deutsche Welle.

"У нас нет оснований для того, чтобы рассматривать вопрос обязательной вакцинации", - заверил он.

По его словам, граждане Германии, безусловно, понимают, что если бы присутствовала безопасная вакцина против коронавируса, то это способствовало бы их здоровью.

Вайлер также рассказал, что еще несколько недель назад в ИРК была создана рабочая группа по вакцинам. В случае разработки соответствующей вакцины рассматривался бы вопрос о том, какие группы населения можно вакцинировать и каким образом, добавил он.

Коронавирусные ограничения: Германия ослабляет контроль на границах

Ранее министр здравоохранения Германии Йенс Шпан выступал за введение так называемого паспорта иммунитета для тех лиц, которые уже переболели COVID-19. Впрочем, такая инициатива министра вызвала резкую критику со стороны оппозиции и ряда СМИ, которые указывали на значительные нарушения личных свобод и возможной дискриминации на рынке труда в случае реализации этого шага.

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Германия, Коронавирус, Covid-19.
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