Коронавирус в Молдове: за сутки умерло пять человек

Новости мира:189 новых случаев заражения коронавирусом в Молдове, пять человек скончались.

Число случаев Covid-19 в Молдове достигло 5934, сообщила "Интерфаксу" в субботу пресс-секретарь министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Кристина Стратулат.

"За минувшие сутки было обработано 1429 тестов, 189 оказались положительными. Таким образом, общее число случаев Covid-19 в Молдавии составляет 5934, из них 2344 человека вылечилось, 207 скончалось. За минувшие сутки скончалось пять человек, в возрасте от 64 до 77 лет. У всех были хронические заболевания", - отметила пресс-секретарь.

Согласно данным оперативного штаба Приднестровья, в регионе зарегистрировано 772 инфицированных (в том числе 14 новых случая за последние сутки), вылечилось 349, скончалось 29 человек.

Накануне правительство Молдовы объявило о введении чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения на период с 16 мая по 30 июня. Принятое решение предполагает продление большинства ограничительных мер. Так, остаются закрытыми торговые центры и гипермаркеты, а также все рынки в муниципиях Кишинев и Бельцы. До 31 мая продлевается запрет на открытие ресторанов, баров, кафе и гостиниц. Также до 31 мая остаются закрыты детские и спортивные площадки. До 30 июня остаются закрытыми детские сады и все учебные заведения.

В то же время, с 16 мая открылись поликлиники и частные медицинские учреждения, а также стоматологические кабинеты - при условии строгого соблюдения мер безопасности и личной гигиены. Также с 16 мая открылись парикмахерские, но только для оказания услуг по стрижке волос. Сохраняется запрет на международное автобусное и авиасообщение, а в общественном транспорте сохраняется запрет на перевозку стоячих пассажиров. Кроме того, в выходные дни общественный транспорт ходить не будет.