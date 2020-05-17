Смягчение ограничений: во Франции уже открыли пляжи и доступ к водоемам

Новости мира:В связи с положительной тенденцией во Франции власти смягчили карантинные меры.

Во Франции в рамках имплементации национальной стратегии выхода из карантина разрешили посещения пляжей и доступ к водоемам, в то же время рестораны и бары остаются открытыми.

Соответствующие приказы подписал министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер.

"Было выдано 290 приказов о разрешении доступа к пляжам, озерам и водоемам. Это было согласовано в соответствии с требованиями тщательно отслеживать ситуацию и соблюсти санитарных правил", - заявил глава МВД Франции.

Во Франции с 11 мая продолжается реализация национальной стратегии постепенного выхода из режима карантина.

Постепенно открываются школы, учреждения торговли, парикмахерские салоны, учреждения органов власти, небольшие музеи и библиотеки.

Гражданам разрешено свободное передвижение. В то же время действует запрет до конца мая на работу ресторанов и баров, выставочных центров, проведение публичных религиозных обрядов. Также правительство обеспечило людей защитными масками, ношение которых является обязательным в общественном транспорте.

До 15 июня в стране закрыты границы. Чрезвычайное санитарное состояние продлено до 10 июля.