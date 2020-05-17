Ослабление ограничений: Австрия открыла границы с тремя странами

Новости мира:В связи с полодительной тенденцией Австрия открыла границы для трех стран.

Австрия открыла в ночь на 17 мая закрыты из-за коронакризиса пункты пропуска на границе с Чехией, Словакией и Венгрией, как это было сделано ранее и на границах с Германией, Лихтенштейном и Швейцарией.

Об этом сообщает в воскресенье Австрийское агентство печати АРА.

"Австрия делает очередной шаг в смягчении вызванного коронакризисом пограничного режима. Закрытые ранее пограничные переходы в Чехию, Словакию и Венгрию открылись с полуночи. Как и на границах с Германией, Лихтенштейном и Швейцарией, теперь существует лишь выборочный контроль", - говорится в сообщении .

В то же время отмечается, что на границе с Венгрией будет оставаться контроль, связанный с борьбой с незаконной миграцией.

"Требования к въезду остаются неизменными. До 31 мая в Австрию можно въезжать только для поездок с рабочей целью, по уважительным семейным обстоятельствам, а также для ухода за животными без обязательства предоставлять справку с отрицательным результатом на коронавирус или отправления под домашний карантин. Это также касается и Словении, открывшей все свои границы для граждан ЕС в пятницу", - сообщает АРА.

Как сообщалось, в мире по состоянию на утро 17 мая коронавирусом заразились 4722233 человек. Умерли от коронавируса 313266 человек. Выздоровели - 1813014 человек.