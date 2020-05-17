Смягчение карантина: Эстония выходит из режима чрезвычайного положения

Новости мира:В связи с положительной тенденцией власти Эстонии решили ослабить меры ограничений.

В понедельник, 18 мая, в Эстонии перестанет действовать чрезвычайное положение, введенное в связи с пандемией коронавируса и длившееся более двух месяцев. Такое решение было подтверждено накануне правительством страны.

Об этом сообщает портал национального телерадиовещания ERR.

"Правительство на электронном заседании одобрило решение, которым в 24:00 воскресенья, 17 мая, в Эстонии завершается чрезвычайное положение. В связи с этим объявляются утратившими силу соответствующие постановления правительства и руководителя режима чрезвычайного положения", - говорится в сообщении.

Ограничения, введенные во время чрезвычайного положения, будут смягчаться постепенно, их переведут на новые юридические основания. Продолжит действовать и самое главное ограничение на передвижение - так называемое правило "2+2". В целом, по завершении чрезвычайного положения в Эстонии продолжит действовать чрезвычайная ситуация (накануне Парламент Эстонии принял специальный закон об этом, более мягком режиме "чрезвычайной ситуации").

Правительство решило завершить чрезвычайное положение, руководствуясь тем, что распространение вызывающего заболевание COVID-19 вируса в Эстонии пошло на спад, что подтверждают как консультирующий правительство ученый совет по борьбе с COVID-19, так и Департамент здоровья.

В своем обращении к народу премьер-министр Эстонии Юри Ратас подчеркнул, что отмена чрезвычайного положения не означает немедленного возвращения к обычной жизни. "Вирус никуда не делся ни из Эстонии, ни в мире. Завершение чрезвычайного положения означает, что мы должны построить новую нормальность", - сказал Ратас.

Как сообщило правительство, программа смягчения ограничений, которая вступает в силу с 18 мая, предусматривает разрешение проводить при соблюдении дистанции и требований гигиены тренировки, а также соревнования на свежем воздухе, если на них не присутствуют зрители, а количество участников не превышает 100, публичные сборы при заполняемости помещений не более 10 человек, а на свежем воздухе не более 100, посещение учреждений социальной опеки, мест лишения свободы и ряда других.

В то же время продолжают действовать такие ограничения, как запрет на спортивные соревнования со зрителями. Казино, кальянные, залы игровых автоматов будут по-прежнему закрыты до особого разрешения. Продолжают действовать ограничения на пересечение границы (исключение сделаны в отношении Латвии, Литвы и Финляндии). Лица, которые пересекли границу Эстонии с целью въезда в страну, должны 14 дней оставаться на карантине (исключение еще 15 мая были сделаны в отношении Латвии и Литвы, позднее подобная договоренность была достигнута и с Финляндией).

Чрезвычайное положение было введено в Эстонии с 13 марта.

По состоянию на 17 мая в Эстонии официально зафиксировано 1774 случая заболевания коронавирусом, умерли за время пандемии 63 человека. Признаны выздоровевшими 938 человек.