"Коронакризис": в Германии призывают не допустить Китай к созданию "цифровой нервной системы"

Новости мира:В Германии призывают не допустить Huawei к развитию 5G-связи.

Председатель комитета Бундестага по иностранным делам Норберт Реттген призывает не допустить китайскую компанию Huawei к участию в развитии сети мобильной связи 5G в Германии.

Об этом Реттген, представляющий консервативный Христианско-демократический союз (ХДС), заявил в интервью Welt am Sonntag, сообщает Deutsche Welle.

Он, в частности, подчеркнул недавний негативный опыт Германии, полученный во время вызванного коронавирусом кризиса.

"Нам пришлось убедиться на собственном опыте, какими могут быть последствия, если мы больше не в состоянии производить достаточно простые изделия, например защитные маски для лица, а полагаемся на такие страны, как Китай", - сказал политик, который сейчас является одним из претендентов на должность председателя ХДС.

"Поэтому мы настаиваем на том, чтобы не ставить себя в зависимость от подконтрольных госорганам Китая компаний, когда речь идет о критически важной инфраструктуре, а именно о нашей "цифровой нервной системе" - 5G", - предостерег политик.

Пока правительство ФРГ не планирует исключать Huawei из тендера на развитие 5G-сетей в Германии. Однако разработанный МВД ФРГ проект закона об IT-безопасности предполагает необходимость проверок поставщиков услуг мобильной связи 5G на предмет их надежности.

Как сообщалось, ранее президент США Дональд Трамп обвинил Huawei в том, что эта китайская компания использовала свои технологии для предоставления возможности властям Китая несанкционированного доступа к потоку данных в других странах. Поэтому Трамп призвал не допускать Huawei к развитию сетей сверхскоростного стандарта мобильной связи 5G в США и требует этого от стран ЕС.