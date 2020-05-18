Снятие ограничений: в Чехии, спустя 66 дней завершилось чрезвычайное положение

С начала суток 18 мая в Чехии завершилось действие режима чрезвычайного положения, длившегося 66 дней.
Об этом сообщает корреспондент.
В то же время в стране и далее действует ряд карантинных мер. В частности, сохраняется обязательство носить маски в общественных местах.
До 25 мая будут оставаться закрытыми внутренние помещения ресторанов, гостиницы, бассейны, фитнес-залы и тому подобное.
Однако разрешено проведение общественных мероприятий, в которых принимает участие до 100 человек.
Кроме того, на этой неделе правительство должно решить вопрос об открытии границ.
Чрезвычайное положение в Чехии было введено 12 марта. Страна также полностью закрыла свои границы.
Общее количество случаев COVID-19 в Чехии, по данным Минздрава, по состоянию на 18 мая достигло 8480. выздоровели 5468 человек, умерло 298.
По данным Worldometer, общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в мире составляет 4 819 337, из них 316 961 летальный, выздоровели 1 864 266 человек.