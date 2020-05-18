Возобновление туризма: Турция начала переговоры с 70 странами

Новости мира:Страна направила письма о намерениях в те 70 стран, которые в последние годы больше предпочитают Турцию как туристическое направление.

Турция начала переговоры о возобновлении туризма с 70 странами, чтобы проинформировать их об инфраструктуре здравоохранения страны в связи с пандемией.

Об этом заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой 18 мая, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet daily news.

Министерство культуры и туризма страны запустило проект "сертификация здорового туризма" для обеспечения выполнения высоких санитарных и гигиенических стандартов в авиакомпаниях, аэропортах и других транспортных объектах, местах размещения и питания.

"Турция действует ответственно во всех этих процессах, не только для здоровья наших граждан, но и для своих гостей, чтобы обеспечить им спокойный отдых", - отметил Эрсой.

Страна направила письма о намерениях в те 70 стран, которые в последние годы больше предпочитают Турцию как туристическое направление, включая Германию, Великобританию, Нидерланды, Бельгию, Японию, Россию и Чехию.

В письмах содержится информация относительно состояния здоровья и безопасности пассажиров и работников, меры, предпринимаемые в учреждениях и на транспорте, перечни и возможности медицинских учреждений провинциального и районного уровня, добавил министр.

Турция планирует восстановить внутренний туризм уже с 28 мая.