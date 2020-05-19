Фонд восстановления экономики ЕС: Испания подержала инициативу Франции и ФРГ

Новости мира:Испания поддержала предложение о создании фонда восстановления экономики ЕС.

Испания поддержала предложение Франции и Германии о создании фонда восстановления европейской экономики в размере 500 млрд евро. Об этом премьер-министр Испании Педро Санчес написал в Twitter, передает УНН.

"Мы приветствуем предложение Франции и Германии о создании Европейского фонда восстановления за счет безвозмездных субсидий", - отметил Санчес.

Ранее, канцлер Германии Ангела Меркель после переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном ранее заявила, что фонд в размере 500 млрд евро должен будет предоставлять средства из бюджета ЕС для наиболее пострадавших секторов и регионов Евросоюза.

При этом, по мнению аналитиков, на практике это означает, что государствам впоследствии придется увеличить объем своих взносов в общеевропейский бюджет.