Первый этап выхода из карантина: Ирландия смягчает антикоронавирусные меры

Новости мира:Ирландия начала первый этап выхода из карантина.

Ирландия начала первый этап ослабления ограничительных мер, введенных в марте для замедления распространения COVID-19.

Об этом пишет Xinhua.

"Во время этого этапа большему количеству предприятий будет позволено открыться. В перечень входят: магазины хозяйственных товаров, садовые центры, фермерские рынки, автомобильные и велосипедные станции технического обслуживания, а также оптики", - говорится в сообщении.

Ранее в стране разрешалось работать только важным точкам розничной торговли, таким как аптеки и супермаркеты.

Ирландия также открывает доступ к общественным пространствам под открытым небом, к примеру пляжам, теннисным кортам, гольфу, паркам и прогулочным тропам.

"Люди теперь могут встречаться на улице с друзьями, если в этом участвует не более четырех человек. Однако, посещения чужих жилищ до сих пор не поощряются", - сообщает Xinhua.

Отмечается, что ирландцам разрешили удаляться от дома во время занятий спортом на 5 километров, хотя раньше допускалась лишь дистанция в 2 км.

Добавим, что по состоянию на понедельник в Ирландии было обнаружено 24 200 случаев инфицирования COVID-19. Болезнь забрала 1 547 жизней.