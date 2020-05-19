В Германии от коронавируса умерли 8 тысяч человек

Новости мира:В Германии количество инфицированных коронавируса превысила 170 тысяч человек.

В Германии возросли суточные показатели смертности от коронавируса, и в общем умерло более 8 тыс. человек.

Об этом сообщает немецкий федеральный институт инфекционных заболеваний Роберта Коха.

Всего от COVID-19 в Германии умерли 8 тыс. 7 человек, в том числе за последние сутки - 72.

18 мая сообщалось о смерти 21 человека, 17 мая - 33 человек, 16 мая - 57 человек, 15 мая - 101. В то же время количество новых случаев заражения уменьшилось.

За сутки инфицирование коронавирусом подтверждено у 284 человек, тогда как до этого сообщалось о 342 новых случаях.

Общее количество инфицированных возросло до 175 тыс. 210 человек.

За последние сутки выздоровели 1 тыс. 100 человек. Всего в ФРГ от COVID-19 выздоровели 155 тыс. 700 человек.

По состоянию на утро вторника, 19 мая, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 318 481 человек. В то же время, выздоровели 1 786 875 человек.