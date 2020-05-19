В мире более 4,8 млн человек заразились коронавирусом

Новости Украины:Тройка стран с наибольшим распространением коронавируса - США, Россия и Бразилия.

По состоянию на утро вторника, 19 мая, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 318 481 человек. В то же время, выздоровели 1 786 875 человек.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Из них 318 527 людей скончались. Выздоровели - 1 786 829. Такие данные по состоянию на утро 19 мая сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Страны с наибольшим распространением коронавируса: США (1 508 698), Россия (290 678), Бразилия (255 368), Великобритания (247 709), Испания (231 606), Италия (225 886), Франция ( ), Германия (176 551) и Турция (150 593).

Больше всего в мире смертей зафиксировано в США - 90 353 человек, Великобритании - 34 876, в Италии - 32 007, Франции - 28 242 и в Испании - 27 709. В Китае в целом - 4638.

Напомним, в ВОЗ заявили, что коронавирус Covid-19 может существовать постоянно, как и ВИЧ, предсказать, сколько - невозможно.

Мытье рук, как подчеркнул генеральный директор ВОЗ, помогает защититься не только от коронавируса, но и от огромного количества других опасных инфекционных заболеваний.

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