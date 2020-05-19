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Бразилия опередила Великобританию по количеству заражений COVID-19

Бразилия опередила Великобританию по количеству заражений COVID-19
07:37 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости мира:За время пандемии нового коронавируса в Бразилии на COVID-19 заболели 255 368 человек.

Бразилия опередила Великобританию по количеству случаев инфицирования коронавирусом.

По последним данным статистической страницы о распространении COVID-19 на портале Worldometer, за последние сутки 18 мая в Бразилии зафиксировали 14 288 новых случаев заражения. Общее число заболевших достигло 255 368 человек, из которых 16 853 оказались смертельными.

Первый случай COVID-19 в Бразилии подтвердили 26 февраля.

В приюте для беженцев в Германии произошла вспышка COVID-19: более ста инфицированных

В Великобритании за последние сутки коронавирусом заболели 2711 человек. Всего с начала эпидемии в стране зафиксировали 246 406 случаев заболевания, из которых 34 796 человек умерли.

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Бразилия, Великобритания, Коронавирус, Covid-19.
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